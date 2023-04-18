Mercado imobiliário abre novo vetor de expansão em Vitória

Imagens de drone da Praça do Papa na Enseada do Suá Crédito: Luciney Araújo

Em um cenário de falta de terrenos disponíveis e, por conta disso, metro quadrado cada vez mais caro, o mercado imobiliário está se mexendo para buscar alternativas dentro da ilha de Vitória. Dentro deste contexto, um novo vetor de desenvolvimento já está muito evidente para o mercado: o eixo Enseada do Suá/Ilha de Santa Maria. Na visão dos empreendedores e especialistas da área, os bairros Praia do Suá, Monte Belo e Ilha de Santa Maria são as novas fronteiras, junto com os já consolidados Enseada do Suá e Bento Ferreira.

O mercado já vinha caminhando nessa direção, mas, nos últimos anos, alguns empreendimentos consolidaram a posição. A Praia do Suá, que por muitos anos esteve ao largo da expansão imobiliária, passou a receber atenção. Imóveis baixos e antigos vêm dando lugar a prédios comerciais, principalmente na rua Ferreira Coelho. O mais emblemático é o residencial Grand Suá Tower, da Grand, uma das torres mais altas da Capital, que deve ser entregue nos próximos meses e que ocupou terrenos e imóveis que estavam bastante degradados. Muito em breve, a Galwan lançará um empreendimento de grande porte na antiga área do Banco do Brasil (são mais de 10 mil m²) na divisa dos bairros Praia do Suá e Enseada, consolidando a ligação do novo eixo.

Seguindo pela Beira-Mar, avenida que há muito não era endereço de um lançamento, passamos por Bento Ferreira e chegamos à Ilha de Monte Belo, bairro que nunca tinha recebido um empreendimento imobiliário. Ali, a Grand lançou o Una, outra grande torre de Vitória. Na visão do mercado, o Una e os novos prédios públicos da Receita Federal e Ministério Público Federal qualificam a Beira-Mar de maneira decisiva. A expectativa é de que novos empreendimentos venham nessa esteira, principalmente nas proximidades do cruzamento com a Leitão da Silva, em Bento Ferreira, onde há muitos imóveis até abandonados.