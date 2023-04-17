Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Supermercados

Grupo Coutinho: expansão para fora da Grande Vitória só depois de 2025

Dona das marcas Extrabom, Extraplus e AtacadoVem pretende abrir sete novas lojas na Região Metropolitana nos próximos dois anos. Expansão para interior e fora do ES virá depois

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 03:50

Públicado em 

17 abr 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Unidade do Supermercado Extrabom em Jardim Camburi, Vitória
Unidade do Supermercado Extrabom em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Divulgação/Sagrillo
Dono das marcas Extrabom, AtacadoVem e Extraplus, o plano estratégico do Grupo Coutinho prevê fechar 2025 com 50 lojas e faturamento de R$ 3 bilhões. Hoje, são 43 estabelecimentos e uma receita que fechou 2022 em R$ 2,2 bilhões. Portanto, serão, pelo menos, mais sete lojas e mais R$ 800 milhões de faturamento nos próximos dois anos. Não é tarefa simples.
Embora tenha quatro lojas em Colatina e São Mateus, o foco da expansão seguirá, pelo menos até o final de 2025, na Região Metropolitana de Vitória, mais precisamente na Capital, Cariacica e Vila Velha. Serra e Guarapari, claro, estão no radar, mas já contam com uma presença mais robusta da rede.
Luiz Coutinho, CEO do Grupo Coutinho, disse ainda enxergar condições para crescer na Região Metropolitana, que, embora seja a menor territorialmente, é a mais rica e concentra mais da metade da população do Estado. "Vemos oportunidades, por exemplo, em Vila Velha, segunda maior população do Estado e onde temos apenas quatro lojas. Cariacica também é uma boa opção. O grupo tem uma estrutura relevante aqui na Grande Vitória, temos mercado para trabalhar e é possível avançar na sinergia. Por isso, vamos permanecer nesse eixo até 2025".
O empresário já disse que o crescimento não será necessariamente orgânico. Empresas concorrentes estão no radar e podem ser adquiridas nos próximos meses. "Estamos de olho no mercado, não chegaremos aos R$ 3 bi só organicamente".
A previsão de Coutinho é crescer pelo interior do Estado e para fora do Espírito Santo a partir da segunda metade da década. "Em breve vamos começar a debater o nosso novo plano estratégico, quando passaremos a olhar com mais atenção para fora da Grande Vitória. É o próximo passo".

Veja Também

Cooperativas do agro apostam no varejo para ampliarem a margem

Grupo Contauto abre distribuidora e faz aposta firme no atacado

Impacto no ES: governo federal segura renovações antecipadas de ferrovias

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Varejo supermercados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
'O dilema de Malaca': por que outra passagem crítica para a navegação gera preocupação no comércio global

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados