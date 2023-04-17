Grupo Coutinho: expansão para fora da Grande Vitória só depois de 2025

Unidade do Supermercado Extrabom em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Divulgação/Sagrillo

Embora tenha quatro lojas em Colatina e São Mateus, o foco da expansão seguirá, pelo menos até o final de 2025, na Região Metropolitana de Vitória, mais precisamente na Capital, Cariacica e Vila Velha. Serra e Guarapari, claro, estão no radar, mas já contam com uma presença mais robusta da rede.

Luiz Coutinho, CEO do Grupo Coutinho, disse ainda enxergar condições para crescer na Região Metropolitana, que, embora seja a menor territorialmente, é a mais rica e concentra mais da metade da população do Estado. "Vemos oportunidades, por exemplo, em Vila Velha, segunda maior população do Estado e onde temos apenas quatro lojas. Cariacica também é uma boa opção. O grupo tem uma estrutura relevante aqui na Grande Vitória, temos mercado para trabalhar e é possível avançar na sinergia. Por isso, vamos permanecer nesse eixo até 2025".

O empresário já disse que o crescimento não será necessariamente orgânico. Empresas concorrentes estão no radar e podem ser adquiridas nos próximos meses. "Estamos de olho no mercado, não chegaremos aos R$ 3 bi só organicamente".