Cooperativas do agro apostam no varejo para ampliarem a margem

Grandes cooperativas capixabas como Cooabriel e Nater Coop (Coopeavi), que nasceram de uma reunião de produtores rurais - de café conilon no caso da Cooabriel e de produtores de ovos no da Nater -, estão cada vez mais urbanas e ligadas ao varejo. As lojas de insumos agropecuários serão as principais frentes dos dois grupos no decorrer de 2023. Além de ampliarem o faturamento de maneira robusta, aumentam de maneira considerável a margem do negócio.