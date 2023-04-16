Cooperativas do agro apostam no varejo para ampliarem a margem

Grandes cooperativas capixabas como Cooabriel e Nater Coop (Coopeavi), que nasceram de uma reunião de produtores rurais - de café conilon no caso da Cooabriel e de produtores de ovos no da Nater -, estão cada vez mais urbanas e ligadas ao varejo. As lojas de insumos agropecuários serão as principais frentes dos dois grupos no decorrer de 2023. Além de ampliarem o faturamento de maneira robusta, aumentam de maneira considerável a margem do negócio.
No ano passado, a Nater Coop faturou quase R$ 1,5 bilhão, R$ 450 milhões vieram das 34 lojas espalhadas por Espírito Santo e Minas Gerais.
Para 2023, a meta é abrir mais seis e ampliar o faturamento em 30%, alcançando R$ 585 milhões. "O agronegócio está em franca expansão, portanto, a demanda por insumos também está. Acreditamos não só na venda, mas também na prestação de serviços agropecuários, ajudando o produtor a crescer. É uma extensão daquilo que começamos a fazer lá atrás, quando a cooperativa foi fundada. Nossa expansão será orgânica, mas também está no nosso radar fazer aquisições. Estamos avaliando o mercado", explicou o diretor-geral da Nater Coop, Marcelino Bellardt.