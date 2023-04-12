Capixaba de São Gabriel da Palha assume diretoria da Febraban

Isaac Sidney, presidente da Febraban, e Rafael Furlanetti, novo diretor da entidade Crédito: Divulgação/Febraban

O capixaba Rafael Furlanetti, 36 anos, nascido e criado em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, tomou posse, nesta quarta-feira (04), para a diretoria executiva de uma das entidades mais poderosas do país: a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Diretor Institucional da XP, Furlanetti assume a cadeira que era ocupada pelo CEO do Banco XP, José Berenguer.

"É uma grande honra passar a fazer parte de uma instituição tão relevante para o Brasil. A Febraban foi fundada em 1967, de lá para cá participou ativamente de todos os debates relevantes sobre a economia brasileira", assinalou o capixaba. "Temos uma agenda importante pela frente, para fazer o país voltar a crescer de maneira sustentada. Estar aqui, dando ideias para um Brasil mais leve e eficiente é muito importante".

Rafael Furlanetti ficou em São Gabriel da Palha até os 13 anos, quando se mudou para Vitória para estudar. Aos 16, foi para São Paulo fazer a graduação na Fundação Getúlio Vargas. Ainda na graduação entrou no mercado financeiro. Furlanetti está na XP desde setembro de 2010. Além de diretor Institucional, ele é sócio do conglomerado.