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Mercado financeiro

Capixaba de São Gabriel da Palha assume diretoria da Febraban

O capixaba Rafael Furlanetti, 36 anos, passa a fazer parte da diretoria executiva de uma das entidades mais poderosas do país: a Federação Brasileira de Bancos

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 16:51

Públicado em 

12 abr 2023 às 16:51
Abdo Filho

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Abdo Filho

Isaac Sidney, presidente da Febraban, e Rafael Furlanetti, novo diretor da entidade
Isaac Sidney, presidente da Febraban, e Rafael Furlanetti, novo diretor da entidade Crédito: Divulgação/Febraban
O capixaba Rafael Furlanetti, 36 anos, nascido e criado em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, tomou posse, nesta quarta-feira (04), para a diretoria executiva de uma das entidades mais poderosas do país: a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Diretor Institucional da XP, Furlanetti assume a cadeira que era ocupada pelo CEO do Banco XP, José Berenguer.
"É uma grande honra passar a fazer parte de uma instituição tão relevante para o Brasil. A Febraban foi fundada em 1967, de lá para cá participou ativamente de todos os debates relevantes sobre a economia brasileira", assinalou o capixaba. "Temos uma agenda importante pela frente, para fazer o país voltar a crescer de maneira sustentada. Estar aqui, dando ideias para um Brasil mais leve e eficiente é muito importante".
Rafael Furlanetti ficou em São Gabriel da Palha até os 13 anos, quando se mudou para Vitória para estudar. Aos 16, foi para São Paulo fazer a graduação na Fundação Getúlio Vargas. Ainda na graduação entrou no mercado financeiro. Furlanetti está na XP desde setembro de 2010. Além de diretor Institucional, ele é sócio do conglomerado.
O termo de posse foi assinado por Furlanetti na tarde desta quarta-feira ao lado do presidente da Febraban, Isaac Sidney Menezes Ferreira.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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