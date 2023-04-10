Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Solicitada pela Imetame, ZPE de Aracruz dá mais um passo

Se aprovada pelo governo federal, esta será a primeira Zona de Processamento de Exportação privada do Brasil. Objetivo é focar em negócios voltados ao comércio exterior

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 17:54

Públicado em 

10 abr 2023 às 17:54
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Porto da Imetame
Obras do terminal portuário que a Imetame está fazendo em Aracruz, Norte do ES Crédito: Divulgação/ Imetame
A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) que o Grupo Imetame pretende instalar ao lado do porto que a companhia está construindo em Barra do Riacho, em Aracruz, deu mais um importante passo para sair do papel. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços publicou o edital de chamamento público em busca de outras empresas, além da própria Imetame, interessadas na operação da ZPE. O prazo para a apresentação de projetos vai até o final de abril. Se houver mais de um interessado, será aberto processo seletivo para a escolha da empresa. Caso não haja, o pedido original da Imetame será submetido à apreciação do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE).
Aprovada pelo CZPE, esta será a primeira Zona de Processamento de Exportação privada do país. Isso só foi possível a partir de uma mudança legal, que começou a vigorar em julho de 2021, que abriu a possibilidade de empresas proporem a criação de uma ZPE. Antes, apenas governadores e prefeitos poderiam entrar com o pedido junto ao Conselho.
Por conta da sinergia com o porto e da área de pouco mais de 5 milhões de m² já reservada para o projeto, quem acompanha o processo acha muito difícil que a ZPE Aracruz não fique com a Imetame, mesmo que outra empresa apresente projeto. Zonas de Processamento de Exportação são áreas de livre comércio exterior, sendo consideradas zonas primárias de controle aduaneiro, e destinadas à produção de bens para exportação e à prestação de serviços vinculados à atividade exportadora. Os empreendimentos instalados nesses espaços contam com importantes incentivos cambiais, tributários e burocráticos. Todos os benefícios valem por, no mínimo, 20 anos.
Hoje, em todo o país, apenas duas ZPEs estão em operação: Pecém (CE) e Parnaíba (PI). A mais conhecida e relevante é a de Pecém, justamente por conta da integração da ZPE com o Porto de Pecém. Os insumos utilizados pelas empresas ali instaladas entram pelo terminal. Além disso, grande parte do que é produzido na zona de livre comércio é enviado para o resto do mundo pelo complexo portuário.
O Complexo do Pecém é uma joint venture (empreendimento em conjunto) formada pelo Governo do Ceará e Porto de Roterdã. Algo semelhante a Imetame pretende fazer em Aracruz, cidade que, desde o final de 2021, passou a fazer parte da Sudene. O grupo pretende iniciar a operação do Porto Aracruz até o começo de 2025. O complexo, de início, terá 1 milhão de m² de área, capacidade para operar 300 mil contêineres por ano e receber navios com 17 metros de profundidade.     

Veja Também

Cesan e Arcelor negociam parceria inédita para fornecimento de água de reúso

Reforma tributária: municípios apoiam, mas estão preocupados

ANTT vai apresentar nova alternativa para a BR 101 no Espírito Santo

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Aracruz Economia espírito santo Comércio exterior Porto da Imetame (Aracruz)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados