Aracruz muda PDM e libera área gigante para investimentos

"Com Sudene e ampliação da área portuária, tínhamos o desafio de liberar áreas para novos empreendimentos. O PDM era muito restritivo. Para facilitar a infraestrutura, resolvemos liberar espaços às margens das rodovias (na maioria dos casos, 1,5 km para dentro), afinal, somos um município bem assistido por estradas. Bom frisar que a rede elétrica passa por toda essa extensão de vias. A estrutura básica está pronta", explicou o secretário de Desenvolvimento de Aracruz, José Eduardo Azevedo.