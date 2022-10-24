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Economia

Aracruz muda PDM e libera área gigante para investimentos

As áreas às margens das rodovias, federal ou estaduais, que cortam o município estão liberadas para investimentos empresariais

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

24 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Imagem mostra a Área de logística da Orla de Aracruz, que conta com uma das melhores logísticas do ES.
Imagem mostra a área logística de Aracruz, que está atraindo investidores de toda a parte Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
A prefeitura de Aracruz fez uma mudança relevante em seu Plano Diretor Municipal (PDM). As áreas às margens das rodovias (federal ou estaduais) que cortam o município, são 70 quilômetros, estão liberadas para investimentos empresariais. Antes, a maioria dos espaços era exclusivo para atividades agrícolas. Estão fora das novas regras áreas indígenas, urbanas e reservas ambientais. As novas definições já estão valendo.
"Com Sudene e ampliação da área portuária, tínhamos o desafio de liberar áreas para novos empreendimentos. O PDM era muito restritivo. Para facilitar a infraestrutura, resolvemos liberar espaços às margens das rodovias (na maioria dos casos, 1,5 km para dentro), afinal, somos um município bem assistido por estradas. Bom frisar que a rede elétrica passa por toda essa extensão de vias. A estrutura básica está pronta", explicou o secretário de Desenvolvimento de Aracruz, José Eduardo Azevedo.

A área liberada tem algo próximo a 20 milhões de m², ou seja, comporta dez pólos empresariais do tamanho do Civit 1. Pelas contas da prefeitura, o suficiente para absorver o crescimento da cidade pelos próximos 20 anos. "Era uma demanda importante. Já temos negociações em curso com quatro empreendedores interessados em comprar áreas", disse o secretário. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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