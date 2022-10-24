Aracruz muda PDM e libera área gigante para investimentos

A prefeitura de Aracruz fez uma mudança relevante em seu Plano Diretor Municipal (PDM). As áreas às margens das rodovias (federal ou estaduais) que cortam o município, são 70 quilômetros, estão liberadas para investimentos empresariais
. Antes, a maioria dos espaços era exclusivo para atividades agrícolas. Estão fora das novas regras áreas indígenas, urbanas e reservas ambientais. As novas definições já estão valendo.
"Com Sudene e ampliação da área portuária, tínhamos o desafio de liberar áreas para novos empreendimentos. O PDM era muito restritivo. Para facilitar a infraestrutura, resolvemos liberar espaços às margens das rodovias (na maioria dos casos, 1,5 km para dentro), afinal, somos um município bem assistido por estradas. Bom frisar que a rede elétrica passa por toda essa extensão de vias. A estrutura básica está pronta", explicou o secretário de Desenvolvimento de Aracruz, José Eduardo Azevedo.
A área liberada tem algo próximo a 20 milhões de m², ou seja, comporta dez pólos empresariais do tamanho do Civit 1. Pelas contas da prefeitura, o suficiente para absorver o crescimento da cidade pelos próximos 20 anos. "Era uma demanda importante. Já temos negociações em curso com quatro empreendedores interessados em comprar áreas", disse o secretário.