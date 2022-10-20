Águia Branca compra Agaxtur: Cade aprova aquisição de agência de turismo

"Nosso objetivo é uma atuação ainda mais forte nos cruzeiros marítimos, viagens de experiência personalizadas, produtos premium e grupos de lazer e incentivo para destinos nacionais e internacionais”, afirmou Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca.
Aldo Leone, filho do fundador da Agaxtur, continuará como o CEO da empresa. Claiton Armelin será o Diretor Executivo, mesma função que ocupou na CVC, maior operadora de turismo
do Brasil, por 34 anos. “Claiton já está no Grupo Águia Branca
há 14 meses, como nosso consultor para o desenvolvimento de projetos na área de turismo. Acredito muito no potencial da Agaxtur, nossos planos de expansão abrangem todo o território nacional”, disse Renan Chieppe.
O plano do Grupo Águia Branca
é alcançar um faturamento anual, até 2025, de R$ 15 bilhões. No ano passado, as receitas do grupo ficaram em R$ 7,6 bilhões, ou seja, querem dobrar de tamanho. Para dar um salto dessa magnitude, são duas as estratégias: crescimento orgânico em todas as divisões de negócios do grupo (passageiros, logística e comércio) e ida ao mercado para comprar concorrentes relevantes em todos esses segmentos. A Agaxtur vai ficar dentro da divisão de passageiros.