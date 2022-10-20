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Águia Branca compra Agaxtur: Cade aprova aquisição de agência de turismo

Trata-se de mais um movimento do maior grupo empresarial privado capixaba para dobrar de tamanho até 2025. Ida para o setor de turismo também é uma diversificação

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 18:59

Públicado em 

20 out 2022 às 18:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Costa Favolosa: navio italiano fez um cruzeiro no Caribe, 40 capixabas participaram
Agaxtur é uma das maiores comercializadoras de cruzeiros no Brasil Crédito: Divulgação
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a operação de compra de 70% do capital social da Agaxtur Agência de Viagens e Turismo pelo Grupo Águia Branca. Trata-se de mais um movimento do maior grupo empresarial privado capixaba para dobrar de tamanho até 2025. Neste caso, um diferencial: é também um passo na diversificação do negócio, já que turismo não fazia parte do portfólio da companhia até agora. A Agaxtur, de São Paulo, foi fundada em 1953 e é uma das maiores comercializadoras de cruzeiros no Brasil.
"Nosso objetivo é uma atuação ainda mais forte nos cruzeiros marítimos, viagens de experiência personalizadas, produtos premium e grupos de lazer e incentivo para destinos nacionais e internacionais”, afirmou Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca.  

Aldo Leone, filho do fundador da Agaxtur, continuará como o CEO da empresa. Claiton Armelin será o Diretor Executivo, mesma função que ocupou na CVC, maior operadora de turismo do Brasil, por 34 anos. “Claiton já está no Grupo Águia Branca há 14 meses, como nosso consultor para o desenvolvimento de projetos na área de turismo. Acredito muito no potencial da Agaxtur, nossos planos de expansão abrangem todo o território nacional”, disse Renan Chieppe.
O plano do Grupo Águia Branca é alcançar um faturamento anual, até 2025, de R$ 15 bilhões. No ano passado, as receitas do grupo ficaram em R$ 7,6 bilhões, ou seja, querem dobrar de tamanho. Para dar um salto dessa magnitude, são duas as estratégias: crescimento orgânico em todas as divisões de negócios do grupo (passageiros, logística e comércio) e ida ao mercado para comprar concorrentes relevantes em todos esses segmentos. A Agaxtur vai ficar dentro da divisão de passageiros.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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