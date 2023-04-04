Revista "Made in ES" traz histórias de empreendedores capixabas; acesse aqui

Revista "Made in ES": Cada etapa importa e reconhecer esse trabalho é também impulsionar a economia espírito-santense Crédito: Mockup/Estúdio Gazeta

Estampados na bandeira, “trabalho” e “confiança” são elementos-chave da economia capixaba. Principalmente, porque o Espírito Santo está repleto de potencialidades econômicas, dos microempreendedores às grandes indústrias. Para alcançar esses resultados, é preciso um grande corpo unificado que almeja se desenvolver, a partir de uma produção pautada na qualidade e no reconhecimento nacional. Esses profissionais são o tema da nova edição da revista “Made in ES”.

Afinal, cada etapa importa e reconhecer esse trabalho é também impulsionar a economia espírito-santense, que já não deve mais ser subestimada, e sim celebrada como uma força promissora ao mercado nacional. É o que afirma o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

"A busca pelo reconhecimento nacional e internacional dos produtos e serviços de excelência produzidos em solo capixaba é uma bandeira antiga de todos nós. Os esforços conjuntos vão deixando para trás, dia após dia, a impressão equivocada de que só cabe ao nosso Estado o papel de coadjuvante no cenário nacional" Marcello Moraes - Diretor-geral da Rede Gazeta

Inclusive, essa foi a força motriz para o desenvolvimento do Made in ES . O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, conta que projetos para reconhecer a economia espírito-santense são uma demanda antiga do mercado. Mas, além de enaltecer os produtos, também é preciso reforçar a admiração pelos profissionais dessas instituições.

"O 'Made In ES' nasceu com o objetivo de valorizar o que é feito no Espírito Santo, além de reafirmar o compromisso da Rede Gazeta em contribuir para o desenvolvimento do Estado. Com essa nova etapa do projeto, buscamos também valorizar quem está por trás dessas iniciativas contando as histórias desses empreendedores capixabas e enaltecendo a qualidade do que produzimos aqui", reforça.

O resultado foi uma revista, disponível nas versões impressa e digital, com conteúdos exclusivos sobre o que é produzido, desenvolvido e comercializado no Espírito Santo.

“Queríamos mostrar quem está por trás das empresas 'Made in ES' e tem contribuído ativamente para o desenvolvimento do Estado. Nossa proposta, então, foi mostrar a visão de como os gestores engajam o corpo profissional, avaliam a importância da inovação e incentivam todos na empresa a caminharem juntos em busca de produtividade, qualidade e satisfação do cliente”, explica Mikaella Campos, editora do Núcleo de Reportagens de A Gazeta e uma das responsáveis pela coordenação dos conteúdos editoriais.

Acesse aqui a versão digital da revista:

Arquivos & Anexos Revista Made in ES 2023 LÍDERES QUE INSPIRAM O ES: Gestores de diversas gerações, que têm feito a diferença no mercado capixaba, revelam como construíram uma trajetória de sucesso Tamanho do arquivo: 21mb Baixar

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