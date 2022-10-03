Nova temporada do Made in ES valoriza empreendedores capixabas

Conhecido por paisagens exuberantes e algumas tradições gastronômicas, o Espírito Santo também é uma terra cheia de diversidade econômica. Afinal, segundo dados do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), só em 2021 foram abertas 90 mil novas empresas no Estado, um crescimento de 15% se comparado a 2020.
Reconhecer todo esse desenvolvimento é também impulsionar a economia e os grandes empreendimentos capixabas. Foi pensando nisso que a Rede Gazeta desenvolveu no ano passado o projeto Made in ES.
Mas se antes o foco estava nas empresas, agora, na nova temporada do programa, o objetivo é destacar o empreendedor e os responsáveis por tornarem os produtos capixabas referência no mercado estadual e nacional.
Essa busca por reconhecimento da economia espírito-santense é uma demanda antiga do Espírito Santo, segundo o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.
"O Made In ES foi criado com o objetivo de valorizar as empresas capixabas, assim como reforçar o orgulho e a qualidade do que se é produzido em solo capixaba. Agora, com essa nova etapa do projeto, queremos ir além. Nosso objetivo também é enaltecer os profissionais que fazem parte dessas instituições e estão por trás de todos esses processos"
CONTEÚDOS EXCLUSIVOS E PROGRAMA DE TV
Para essa nova temporada foi desenvolvida uma revista, disponível nas versões impressa e digital, com conteúdos exclusivos sobre o que é produzido, desenvolvido e comercializado no Estado. Além de uma página especial em A Gazeta com reportagens, vídeos, webstories, infográficos e matérias que ressaltam a importância de valorizar os serviços do Espírito Santo.
Fechando com chave de ouro, o Made in ES também terá um programa especial na TV Gazeta, apresentado pela jornalista Gabrielle Manganelli, que deve abordar o cuidado e a dedicação que os empreendedores capixabas constroem seus serviços e produtos.
De acordo com a editora de economia de A Gazeta e uma das responsáveis pela coordenação dos conteúdos editoriais do Made in ES, Mikaela Campos, a ideia é mostrar que existem agentes que também são responsáveis pelo sucesso para além dos cargos de chefia.
“Não é responsabilidade apenas do CEO ou do dono da empresa. Queremos mostrar quem por trás dos negócios que se destacam entre os principais setores da economia do Espírito Santo, existem pessoas e parceiros com uma visão empreendedora, que buscam formas de inovar nos negócios e colocar o Espírito Santo no mapa nacional e internacional”, afirma Mikaela Campos.
A gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, destaca que essas entregas são importantes para mensurar a importância de quem está por trás de todas as métricas e resultados obtidos pelas empresas capixabas. É por isso que contar as histórias desses empreendedores é fundamental.
“O Made in ES é um projeto de valorização do que é produzido no Espírito Santo. Mas precisamos lembrar que atrás de gráficos, produtos e faturamento existem pessoas. Pessoas que batalham, que acreditam e tem o nosso espírito empreendedor. É isso que vamos mostrar nessa segunda temporada. As histórias das pessoas por trás das empresas, das marcas e a importância da trajetória dos líderes”, afirma Mariana Perini.
SELO MADE IN ES
As empresas interessadas em participar do projeto e receber o selo Made In ES devem enviar os documentos exigidos no regulamento, como o cartão de CNPJ, estatuto social, licença de funcionamento, para o e-mail [email protected] para avaliação de uma comissão.
Arquivos & Anexos
Regulamento para adesão e utilização do selo "Made in ES" por empresas capixabas
Confira os documentos obrigatórios e como solicitar a aplicação do selo em produtos, serviços e ações publicitárias. O certificado tem validade de 12 meses e tem como objetivo de identificar e fortalecer a regionalidade das marcas do Espírito Santo.
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