Nova temporada do Made in ES valoriza empreendedores capixabas

"O Made In ES foi criado com o objetivo de valorizar as empresas capixabas, assim como reforçar o orgulho e a qualidade do que se é produzido em solo capixaba. Agora, com essa nova etapa do projeto, queremos ir além. Nosso objetivo também é enaltecer os profissionais que fazem parte dessas instituições e estão por trás de todos esses processos"