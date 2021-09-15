A Gazeta lança Made in ES, projeto para valorizar a economia local

Selo Made in ES: projeto visa valorizar a economia local Crédito: Rede Gazeta

Comparativamente pequeno em relação a outros territórios brasileiros, o Espírito Santo não perde nada em termos de diversidade econômica. O Estado é lar de grandes empreendimentos, com alcance muitas vezes global, mas também tem sua economia movimentada por negócios de micro, pequeno e médio porte, que contribuem fortemente para a geração de empregos e renda.

Made in ES. A iniciativa, que será apresentada oficialmente em evento realizado no movimento de valorização das empresas situadas no Espírito Santo. É de olho nessa pluralidade que a Rede Gazeta lança, nesta quinta-feira (16), o projeto. A iniciativa, que será apresentada oficialmente em evento realizado no Palácio Anchieta , visa criar umsituadas no Espírito Santo.

Por meio de conteúdos exclusivos, os moradores do Estado, de outras regiões do Brasil e até de fora do país terão a oportunidade de conhecer o que é fabricado, desenvolvido e comercializado pelas empresas capixabas independente do seu porte, e também poderão aprender mais sobre a importância desses negócios para o desenvolvimento da economia local.

Além dos conteúdos especiais, será lançado o selo Made in ES, que poderá ser utilizado pelas marcas a fim de evidenciar de onde vem sua produção, e também como forma de incentivar o consumo do que é produzido no Espírito Santo.

"A Rede Gazeta é uma empresa que há 93 anos foca seus esforços na promoção do Espírito Santo, produzindo e distribuindo informação que ajude o capixaba a ser mais crítico, bem informado e capaz de se desenvolver. O movimento Made in ES reforça essa nossa vocação, pois materializa um selo de 'capixabismo', ajudando a valorizar ainda mais as nossas empresas, nossos produtos, e tudo aquilo que nos orgulha de ser capixabas " Café Lindenberg - Diretor-geral da Rede Gazeta

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, pontua que o projeto surgiu a partir de uma demanda da própria sociedade, que há muito tempo pedia por uma forma de dar destaque ao que é produzido localmente.

“É um projeto que vem ao encontro do propósito da Rede Gazeta, que é contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo e montamos um selo que as empresas poderão usar, e que vem enaltecer a qualidade do que é produzido aqui no Estado. Há toda uma campanha de valorização do orgulho capixaba, da força da produção local, que tem qualidade e que realmente se preocupa em entregar produtos com valor agregado.”

O gerente de Projetos e Eventos da Rede, Bruno Araújo, frisa que a ação abrange negócios independente do seu porte ou segmento de atuação, e reforça que o Made in ES “veio para ficar”, já contando com a adesão de várias empresas e entidades representantes dos mais diversos setores.

“O público terá a oportunidade de conhecer mais e entender a importância dessas empresas para a economia. E, de certa forma, a gente também acaba incentivando o consumo desses produtos por meio do selo. É uma combinação de propostas que busca ajudar a potencializar a economia local, principalmente nesse momento de retomada.”

raio-X das atividades econômicas mostrando a qualidade e a essência empreendedora e inovadora dos negócios capixabas. Conforme explicou a editora do projeto, Mikaella Campos , a proposta é traçar ummostrando a qualidade e a essência empreendedora e inovadora dos negócios capixabas.

“Na parte editorial, vamos preparar ao longo do ano uma série de conteúdos multiplataformas para que nossos leitores, ouvintes, seguidores e telespectadores possam ter a experiência de entender melhor o processo das atividades econômicas que movimentam nossa economia. O projeto é uma forma não apenas de valorização dessa cultura empreendedora, mas também uma vitrine para que o resto do país e mesmo o mundo conheça o que o Espírito Santo tem de potencialidades.”

O secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo, Tyago Hoffmann, explica que o governo do Estado é um dos parceiros da iniciativa e está auxiliando no desenvolvimento da regulamentação do selo.

"Estamos em um diálogo com a Rede Gazeta, e, além de dar o apoio, ajudaremos a regulamentar as normas para acesso ao selo, tanto pelas empresas que são genuinamente capixabas, quanto por aquelas que se instalaram no Estado e criam emprego e renda aqui. Haverá um site onde as empresas poderão se cadastrar, e aquelas que preencherem os requisitos poderão ter o selo."

"É uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento do Estado, pois toda vez que consumimos de uma empresa que está instalada aqui, isso dá meios para que ela crie empregos, renda, gere tributação. E temos, praticamente em todas as áreas, empresas de qualidade fornecendo produtos e serviços" Tyago Hoffmann - Secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo

"ESTADO ESTÁ REPLETO DE EMPRESAS DAS QUAIS PODEMOS NOS ORGULHAR"

Conforme destacou o presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo (Sindiex), Sidemar Acosta, o Estado está repleto de empresas das quais pode se orgulhar, e é preciso valorizar esses pontos cada vez mais.

"Iniciativas como o Made in ES, que contribuem para o desenvolvimento e para o aumento da competitividade das empresas capixabas, são sempre de grande valia e devem ser aplaudidas por todos os empresários e entidades representativas do Estado. O Espírito Santo é um estado cheio de qualidades, com grande vocação econômica, posição logística estratégica e repleto de empresas das quais podemos nos orgulhar, e precisamos valorizar todos esses pontos cada vez mais. Parabenizamos a Rede Gazeta pela iniciativa."

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, pontua que iniciativas de valorização do que é produzido em terra capixaba são o caminho para estimular o desenvolvimento local.