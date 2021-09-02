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Empreendedorismo

Abertura de empresas no ES bate recorde em agosto; veja setores de destaque

Número de novos negócios constituídos foi o melhor já registrado pela Junta Comercial. Comércio varejista é o segmento que mais tem crescido em número de empresas

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2021 às 15:29
Junta Comercial do ES registrou recorde na abertura de empresas em agosto
Junta Comercial do ES registrou recorde na abertura de empresas Crédito: Divulgação/Jucees
Espírito Santo registrou, em agosto, um recorde na abertura de empresas. Segundo dados da Junta Comercial do Espírito Santo (Jucees), foram abertos 1.904 novos negócios no Estado, o maior número de empresas constituídas em um único mês desde o início da série histórica, em 2010, quando o levantamento começou a ser feito.
Com isso, o total de empresas abertas de janeiro a agosto de 2021 chegou a 12.578 – 28% maior do que o número de novos negócios registrados na Junta Comercial em 2019, antes da pandemia. Na comparação com 2020, o aumento passa a ser de 50%.

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Dentre as atividades que mais contribuíram para esse recorde, os destaques foram:
  1. Comércio varejista: 379 novas empresas
  2. Comércio por atacado (exceto veículos e motocicletas): 215
  3. Atividades de atenção à saúde: 183
  4. Transporte terrestre: 94
  5. Serviços de escritório: 74
O fechamento de empresas em agosto também teve alta no Estado, chegando a 915 extinções. Ainda assim, o saldo de empresas considerando constituições e fechamentos ficou positivo em 989 novos negócios.
"Esse número é um orgulho para todos nós e mostra o quanto temos contribuído para a retomada da economia no Espírito Santo. Atualmente, somos o segundo Estado com maior rapidez no processo de abertura de empresas", afirmou o presidente da Jucees, Carlos Roberto Rafael.
O dado citado pelo presidente da Junta Comercial foi divulgado pela RedeSim, do Governo Federal. Em agosto, a abertura de uma empresa no Estado demorou, em média, 1 dia e 5 horas – atrás apenas de Goiás, que teve média de 1 dia e 1 hora.
"Em abril, tivemos a melhor média do Brasil, com 1 dia e 11 horas de média, mas continuamos trabalhando para reduzir ainda mais esse tempo. Nosso objetivo é fazer com que as empresas, no Espírito Santo, possam ser abertas em menos de 24 horas", projetou Carlos Roberto Rafael.
* Com informações do Governo do ES

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