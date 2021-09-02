Abertura de empresas no ES bate recorde em agosto; veja setores de destaque

Junta Comercial do ES registrou recorde na abertura de empresas Crédito: Divulgação/Jucees

Espírito Santo registrou, em agosto, um recorde na abertura de empresas. Segundo dados da Junta Comercial do Espírito Santo (Jucees), foram abertos 1.904 novos negócios no Estado, o maior número de empresas constituídas em um único mês desde o início da série histórica, em 2010, quando o levantamento começou a ser feito.

Com isso, o total de empresas abertas de janeiro a agosto de 2021 chegou a 12.578 – 28% maior do que o número de novos negócios registrados na Junta Comercial em 2019, antes da pandemia. Na comparação com 2020, o aumento passa a ser de 50%.

Your browser does not support the audio element. Abertura de empresas no ES bate recorde em agosto

Dentre as atividades que mais contribuíram para esse recorde, os destaques foram:

Comércio varejista: 379 novas empresas Comércio por atacado (exceto veículos e motocicletas): 215 Atividades de atenção à saúde: 183 Transporte terrestre: 94 Serviços de escritório: 74

O fechamento de empresas em agosto também teve alta no Estado, chegando a 915 extinções. Ainda assim, o saldo de empresas considerando constituições e fechamentos ficou positivo em 989 novos negócios.

"Esse número é um orgulho para todos nós e mostra o quanto temos contribuído para a retomada da economia no Espírito Santo. Atualmente, somos o segundo Estado com maior rapidez no processo de abertura de empresas", afirmou o presidente da Jucees, Carlos Roberto Rafael.

O dado citado pelo presidente da Junta Comercial foi divulgado pela RedeSim, do Governo Federal . Em agosto, a abertura de uma empresa no Estado demorou, em média, 1 dia e 5 horas – atrás apenas de Goiás, que teve média de 1 dia e 1 hora.

"Em abril, tivemos a melhor média do Brasil, com 1 dia e 11 horas de média, mas continuamos trabalhando para reduzir ainda mais esse tempo. Nosso objetivo é fazer com que as empresas, no Espírito Santo, possam ser abertas em menos de 24 horas", projetou Carlos Roberto Rafael.