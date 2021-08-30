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De olho em novos mercados, grupo capixaba investe em logística

A Argalit,  que atua na fabricação de argamassas, tintas imobiliárias e industriais, acaba de ampliar sua estrutura e quer expandir negócios para outros Estados

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

30 ago 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas Beatriz Seixas
Inauguração da nova estrutura do Grupo Argalit, em Viana
Inauguração da nova estrutura do Grupo Argalit, em Viana Crédito: Rodolfo Santos
Há quase quatro décadas no mercado, o Grupo Argalit - que atua na fabricação de argamassas, tintas imobiliárias e industriais - acaba de investir na estruturação da logística da empresa. 
Sem citar valores, a companhia diz que o foco foi voltado para a expansão da área logística em Viana - a empresa aumentou em 50% sua capacidade de estoque - e para a aquisição de veículos. O objetivo é garantir mais agilidade e eficiência nos processos de entregas. 
O CEO da Argalit, Raphael Cassaro Machado, destacou que a empresa tem feito investimentos contínuos nas linhas de produtos, em inovação, pesquisas, certificações e que, agora, reforça os processos logísticos. "Com isso esperamos ampliar a abrangência dos 4.000 clientes ativos que possuem nossa marca."
Presente em 14 Estados brasileiros e o Distrito Federal, a Argalit planeja ampliar o seu mercado consumidor e passar a atender mais Estados do país. 

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PETROBRAS ENTREGA MICRO USINA DE OXIGÊNIO NO ES

A Petrobras entregou neste final de semana uma micro usina de produção de oxigênio para o Hospital Estadual Vila Velha, no bairro São Torquato. A doação faz parte de uma pacote de ações da Petrobras para ajudar  no combate à pandemia da Covid-19. Cada micro usina terá a capacidade de produzir 25 m³ por hora, volume que consegue atender 100 leitos, sendo 21 de UTI, e que representa até 80% do consumo de um hospital, dependendo do tamanho da unidade.
Ao todo, a Petrobras está investindo R$ 10 milhões na compra de 12 micro usinas de oxigênio para Estados que possuam unidades de operações da Petrobras e criticidade das taxas de contaminação e mortalidade pela Covid-19. A escolha do hospital que recebeu a instalação da micro usina foi da Secretaria Estadual de Saúde. A previsão é de que os equipamentos comecem a operar em cerca de 40 dias.

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Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória licitou a folha de pagamentos dos servidores, aposentados e pensionistas. Em 1º de julho, Bradesco foi o banco vencedor da concorrência. Crédito: Reprodução TV Gazeta

A SERVIÇO DO SERVIDOR

Bradesco ganhou a licitação da folha de pagamentos da Prefeitura de Vitória e está buscando diferentes maneiras de conquistar os servidores da Capital. A abertura de conta pode ser feita de forma on-line, mas para aqueles que preferem resolver a mudança presencialmente, o banco criou uma estrutura no Shopping Vitória para receber os novos clientes.
Detalhe:  quem for no próprio veículo está isento de pagar estacionamento ou então a pessoa pode optar pelas vans que vão ser disponibilizadas para os servidores, aposentados e pensionistas que estiverem na prefeitura, nas secretarias de Saúde e de Educação.
Segundo a instituição bancária, entre as vantagens de se tornar cliente do banco estão:  isenção de tarifas de conta corrente e da anuidade do cartão de crédito, 10 dias sem juros no cheque especial, linha de antecipação do 13º salário e a taxa de crédito consignado diferenciada, além de financiamento imobiliário e de veículos com condições especiais.
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

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Beatriz Seixas Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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