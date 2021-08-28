Capixaba Zaitt inaugura sua 1ª unidade de franquia em condomínio do ES

Loja autônoma da Zaitt vai funcionar em condomínio na Serra Crédito: Zaitt/Divulgação

A capixaba Zaitt, startup de tecnologia que atua no varejo e funciona como loja autônoma, vai inaugurar neste domingo (29) sua primeira franquia no Estado. A unidade está localizada no condomínio Alphaville Jacuhy, na Serra

O negócio faz parte dos planos de expansão da marca, que prevê assinar 35 contratos até o final deste ano em todo o país.

Até o momento são 24 unidades em implementação, em cidades como Porto Alegre, Curitiba, Campo Grande, Recife, Maceió e São Paulo. E outras três franquias já foram abertas em São José do Rio Preto (SP), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).

Um dos fundadores e CEO da startup, Rodrigo Miranda, explica o funcionamento da loja. Segundo ele, o cliente não precisa passar pelo caixa para adquirir os produtos. Toda a jornada, desde a entrada, é feita com a leitura de QR Code no aplicativo da marca e é a própria pessoa que finaliza a compra, também pelo app. O empreendedor lembra ainda do início do negócio e destaca os planos da empresa.

"Nossa primeira loja própria foi aberta em Vitória, em dezembro de 2017. Ficamos muito felizes em contar com uma franquia em nossa região de partida. Além disso, este ano nosso foco está na capilaridade das lojas autônomas e vemos os franqueados como os parceiros ideais para agregarem cuidado ao negócio" Rodrigo Miranda - CEO da Zaitt

Com área de 15 m² a 40 m², o faturamento por loja, segundo a Zaitt, está em R$ 70 mil por mês na maturidade.