AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Negócios

Capixaba Zaitt inaugura sua 1ª unidade de franquia em condomínio do ES

A startup, que prevê fechar 35 contratos de lojas autônomas até o final do ano em todo o país, dá início à implantação do modelo no município da Serra

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

28 ago 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Loja autônoma da Zaitt vai funcionar em condomínio na Serra
Loja autônoma da Zaitt vai funcionar em condomínio na Serra Crédito: Zaitt/Divulgação
A capixaba Zaitt, startup de tecnologia que atua no varejo e funciona como loja autônoma, vai inaugurar neste domingo (29) sua primeira franquia no Estado. A unidade está localizada no condomínio Alphaville Jacuhy, na Serra.
O negócio faz parte dos planos de expansão da marca, que prevê assinar 35 contratos até o final deste ano em todo o país.
Até o momento são 24 unidades em implementação, em cidades como Porto Alegre, Curitiba, Campo Grande, Recife, Maceió e São Paulo. E outras três franquias já foram abertas em São José do Rio Preto (SP), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).
Fundada em 2016 em Vitória por quatro amigos de faculdade, a Zaitt foi adquirida em 2020 pela Sapore, empresa de refeições coletivas, mas tem atuação independente.
Um dos fundadores e CEO da startup, Rodrigo Miranda, explica o funcionamento da loja. Segundo ele, o cliente não precisa passar pelo caixa para adquirir os produtos. Toda a jornada, desde a entrada, é feita com a leitura de QR Code no aplicativo da marca e é a própria pessoa que finaliza a compra, também pelo app. O empreendedor lembra ainda do início do negócio e destaca os planos da empresa.
"Nossa primeira loja própria foi aberta em Vitória, em dezembro de 2017. Ficamos muito felizes em contar com uma franquia em nossa região de partida. Além disso, este ano nosso foco está na capilaridade das lojas autônomas e vemos os franqueados como os parceiros ideais para agregarem cuidado ao negócio"
Rodrigo Miranda - CEO da Zaitt
Com área de 15 m² a 40 m², o faturamento por loja, segundo a Zaitt, está em R$ 70 mil por mês na maturidade.
A franqueada da unidade capixaba, Fernanda Larica, diz que a ideia é facilitar a rotina dos moradores do condomínio com uma loja que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. “Nossa ideia é levar ao condomínio uma experiência de compra rápida e simples. É o local perfeito para aquela compra de último minuto”, avalia.
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

Veja Também

Cacau Show vai investir em fábrica de chocolates no ES e ampliar cultivo

Shopping e atacarejo: os novos investimentos no município da Serra

Gigante da indústria contrata startup do ES para incentivar inovação

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Economia Espírito Santo Serra Negócios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem de 28 anos é morto a tiros em Nova Almeida, na Serra
Imagem de destaque
Por que fazer agachamento? Veja 8 benefícios do exercício para o corpo
Imagem de destaque
Para bailar la bamba: o que explica o novo passo do partido de Hartung e Meneguelli

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados