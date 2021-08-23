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Desafio de Inovação Aberta

Gigante da indústria contrata startup do ES para incentivar inovação

A multinacional Weg fechou parceria com a empresa de gestão Aevo e vai buscar no mercado ideias que contribuam para o dia a dia dos seus negócios

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

23 ago 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Weg busca parceiros que desenvolvam soluções para substituição ou redução do uso de madeira em embalagens de motores elétricos
Weg busca parceiros que desenvolvam soluções para substituição ou redução do uso de madeira em embalagens de motores elétricos Crédito: Weg/Divulgação
A gigante da indústria Weg - com operações em 12 países e presença comercial em mais de 135 - fechou parceria com a startup capixaba Aevo,  especializada em tecnologia para gestão da inovação. 
A multinacional  vai passar a utilizar o portal Aevo Connect para divulgar seus desafios de incentivo à inovação em busca de empresas que desenvolvam ideias e facilidades para o dia a dia dos seus negócios. O primeiro deles já foi lançado e pode ser acessado em www.aevo.com.br/connect.
O objetivo da companhia global é encontrar soluções para substituir ou reduzir o uso de madeira em embalagens de motores elétricos, com aproveitamento ou não de resíduos de florestas.
A Weg tem como estratégia aliar soluções inovadoras, sustentáveis e que atendam às principais normas e condutas internacionais de meio ambiente, tais como a RoHS (Restrição de Determinadas Substâncias Perigosas), uma certificação criada pela União Europeia que garante a conformidade de empresas fabricantes de produtos eletrônicos com boas práticas ambientais e de saúde.

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Podem participar do desafio startups, universidades, institutos de pesquisa, institutos Senais de inovação, entre outras organizações, e as inscrições vão até o dia 29 de agosto. 
Segundo a Weg, que tem uma planta industrial em Linhares, serão escolhidas as melhores soluções apresentadas pelos participantes e aqueles que forem selecionados vão ter acesso a laboratórios e ambientes fabris para fabricação de protótipos, realização de testes e experimentos das soluções oferecidas, com apoio de equipe técnica. 

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A WEG

Fundada em 1961, a Weg é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, que atua principalmente no setor de bens de capital com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas, para diversos setores, incluindo infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração, entre outros.
Com operações industriais em 12 países e presença comercial em mais de 135, a companhia possui mais de 30 mil colaboradores distribuídos pelo mundo. Em 2020 a WEG atingiu faturamento líquido de 17,5 bilhões, destes 56% provenientes das vendas realizadas fora do Brasil.

A AEVO

A Aevo é uma empresa capixaba de tecnologia para a gestão da inovação. A startup, fundada em 2007, oferece soluções, por meio da plataforma Aevo Innovate, que viabilizam a comunicação, gestão e implantação de ideias que promovem melhorias contínuas nas empresas parceiras.
Com o auxílio da ferramenta, é possível criar processos reais, mensurar resultados e permitir que colaboradores contribuam de forma estruturada, oferecendo ainda a conexão com uma base de 15 mil startups. 
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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