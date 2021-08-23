Gigante da indústria contrata startup do ES para incentivar inovação

Weg busca parceiros que desenvolvam soluções para substituição ou redução do uso de madeira em embalagens de motores elétricos Crédito: Weg/Divulgação

A gigante da indústria Weg - com operações em 12 países e presença comercial em mais de 135 - fechou parceria com a startup capixaba Aevo, especializada em tecnologia para gestão da inovação.

A multinacional vai passar a utilizar o portal Aevo Connect para divulgar seus desafios de incentivo à inovação em busca de empresas que desenvolvam ideias e facilidades para o dia a dia dos seus negócios. O primeiro deles já foi lançado e pode ser acessado em www.aevo.com.br/connect

O objetivo da companhia global é encontrar soluções para substituir ou reduzir o uso de madeira em embalagens de motores elétricos, com aproveitamento ou não de resíduos de florestas.

A Weg tem como estratégia aliar soluções inovadoras, sustentáveis e que atendam às principais normas e condutas internacionais de meio ambiente, tais como a RoHS (Restrição de Determinadas Substâncias Perigosas), uma certificação criada pela União Europeia que garante a conformidade de empresas fabricantes de produtos eletrônicos com boas práticas ambientais e de saúde.

Podem participar do desafio startups, universidades, institutos de pesquisa, institutos Senais de inovação, entre outras organizações, e as inscrições vão até o dia 29 de agosto.

Segundo a Weg, que tem uma planta industrial em Linhares, serão escolhidas as melhores soluções apresentadas pelos participantes e aqueles que forem selecionados vão ter acesso a laboratórios e ambientes fabris para fabricação de protótipos, realização de testes e experimentos das soluções oferecidas, com apoio de equipe técnica.

A WEG

Fundada em 1961, a Weg é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, que atua principalmente no setor de bens de capital com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas, para diversos setores, incluindo infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração, entre outros.

Com operações industriais em 12 países e presença comercial em mais de 135, a companhia possui mais de 30 mil colaboradores distribuídos pelo mundo. Em 2020 a WEG atingiu faturamento líquido de 17,5 bilhões, destes 56% provenientes das vendas realizadas fora do Brasil.

A AEVO

A Aevo é uma empresa capixaba de tecnologia para a gestão da inovação. A startup, fundada em 2007, oferece soluções, por meio da plataforma Aevo Innovate, que viabilizam a comunicação, gestão e implantação de ideias que promovem melhorias contínuas nas empresas parceiras.