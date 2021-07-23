Novo ciclo de desenvolvimento do ES passa pela inovação

Conceito de inovação envolve a exploração bem-sucedida de novas ideias Crédito: Pixabay

O investimento em Ciência e Tecnologia tem se apresentado como um dos principais indutores do desenvolvimento sustentável. O Espírito Santo aparece em 13º no Ranking 2020 de Competitividade dos Estados no critério Inovação. Um avanço de três posições em relação a 2018 e que é fruto de ações articuladas de uma política de desenvolvimento que busca fortalecer todo um ecossistema, resultando em geração de empregos de qualidade, de competitividade para as empresas e mais investimento em Ciência, Tecnologia e Inovação pelo poder público e pela iniciativa privada.

O conceito de inovação envolve a exploração bem-sucedida de novas ideias que aproveitam oportunidades e criam novas tendências. No ambiente de negócios capixaba, o Bandes é um dos principais incentivadores, disponibilizando apoio em duas frentes, com crédito tradicional e por meio dos Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), para startups.

Em solo capixaba, as empresas podem contar com recursos e soluções financeiras que apoiam projetos de maior valor agregado. Assim, o banco cumpre seu papel de agente de desenvolvimento e amplia a competitividade empresarial nos âmbitos regional e nacional.

Neste cenário em desenvolvimento, o Bandes está se consolidando como um dos principais atores dentro do ecossistema de inovação. O banco de fomento capixaba é pioneiro no Espírito Santo em dar oportunidade de acesso a recursos equity (participação acionária) para companhias de base tecnológica e startups. Atuando como “facilitador” para o desenvolvimento de negócios no ambiente de inovação, o banco dispõe, em sua carteira de produtos, de cinco Fundos de Investimento em Participações (FIPs), além do Epicentro, um hub focado em fomentar iniciativas inovadoras na administração pública.

Por um lado, a disponibilidade de mecanismos inovadores de investimento em empresas de base tecnológica e startups permite o crescimento de um ambiente de negócios promissor. A participação do Bandes no fomento e nas discussões junto aos demais atores do ecossistema de inovação permite se consolidar na vanguarda de formas de investimento que se enquadram nos conceitos de private equity, venture capital e seed capital.

A adesão aos FIPs, por exemplo, funciona como um incentivo ao desenvolvimento de ações empreendedoras comprometidas com a inovação no Espírito Santo. A intenção é dar oportunidade de acesso aos recursos, tanto com participação acionária quanto com crédito para projetos de qualidade, em companhias com diferentes estágios de crescimento e nascidas a partir do conhecimento produzido em universidades e centros de pesquisa.