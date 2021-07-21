O ambiente de negócios no Espírito Santo é o 2° pior do Brasil?

Nota na área "obtenção de alvarás de construção" contribuiu para puxar o índice geral do “Estado” para a rabeira da pesquisa Crédito: Fernando Madeira

Com coautoria de Daniel Cerqueira*

O Banco Mundial divulgou recentemente a pesquisa “Doing Business Subnacional Brasil 2021” (DBS). O estudo, que foi encomendado pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, apresenta inconsistências em sua metodologia e análises.

No relatório, São Paulo, Minas Gerais e Roraima seriam as Unidades da Federação (UFs) com melhores ambientes de negócio, com notas 59,1, 58,3 e 58,3, respectivamente. O Espírito Santo aparece, supostamente, na segunda pior colocação, com nota 51,7, ou 7,4 pontos abaixo da primeira colocação.

A pesquisa do Banco Mundial possui inúmeras limitações metodológicas que não trataremos aqui, exceto uma delas, sobre o seu escopo. Segundo os autores, o DBS “apresenta uma análise comparativa do ambiente de negócios nos 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal”. De fato, trata-se de uma apresentação equivocada sobre a extensão da pesquisa, uma vez que a mesma baseou-se em dados coletados somente nas capitais, sendo que várias das dimensões estudadas dizem respeito a normas, regulamentações e posturas no âmbito municipal. Assim, se confunde a capital do Estado com o próprio Estado.

Na pesquisa, a nota entre 0 e 100 que expressa o ambiente de negócios nas Unidades Federativas é o resultado de uma média aritmética simples de cinco outras notas que dizem respeito às seguintes dimensões: 1) abertura de empresas; 2) obtenção de alvarás de construção; 3) registro de propriedades; 4) pagamento de impostos; 5) execução de contratos.

No quarto critério, que envolve um conjunto de regulações tributárias e ação organizacional no âmbito federal, estadual e municipal, o “Espírito Santo” obteve a maior nota.

As notas de duas áreas, contudo, contribuíram para puxar o índice geral do “Estado” para a rabeira da pesquisa, que se referem às dimensões 2 e 5, conforme apontado acima.

Subjacente à “obtenção de alvarás de construção”, enquanto Boa Vista teve a melhor classificação com nota igual a 63,7, Vitória obteve grau igual a 45,8, ou quase 18 pontos abaixo da capital líder nesse quesito.

Note que o processo de obtenção de alvará diz respeito exclusivamente à regulação e posturas municipais. Caso as condições para obtenção de alvará de Vitória fossem equivalentes às de Boa Vista, o Espírito Santo estaria entre os primeiros lugares de ambiente de negócio. Será que as condições relativas a esse quesito em Vitória são parecidas com as de Vila Velha, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e outros municípios do Estado? Dito de outra forma, será que as condições de Vitória são representativas de todo o Estado, valendo o mesmo para as demais capitais e suas respectivas Unidades Federativas?

A segunda área que contribuiu decisivamente para que o “Espírito Santo” ocupasse a penúltima posição geral em termos de ambiente de negócios diz respeito à “execução de contratos”, cuja questão é totalmente inserida no âmbito do Poder Judiciário. Nessa dimensão, enquanto “Sergipe” logrou a maior nota (69,7), o “Espírito Santo” obteve a pior nota (40,4). Segundo o Banco Mundial, enquanto o tempo para a tramitação de um litígio comercial demoraria 538 dias no Tribunal de Justiça de Sergipe, no “Espírito Santo” esse tempo demoraria três vezes mais, ou 1.516 dias.

Por outro lado, a pesquisa não considerou outros aspectos fundamentais para parametrizar o ambiente de negócios no âmbito estadual, propriamente dito, como a solidez fiscal e capacidade de pagamento, em que o Espírito Santo é o único Estado desde 2012 com nota máxima, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. Esse aspecto é considerado pelo Ranking de Competitividade do CLP, por exemplo.

Não menos importante é a qualidade educacional que formará os trabalhadores do futuro. Em relação ao ensino médio, o Espírito Santo alcançou a maior nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) entre os Estados.

Não obstante, a pesquisa do Banco Mundial traz elementos importantes para se pensar o ambiente de negócio, mesmo considerando as suas limitações que levam a uma interpretação equivocada e enviesada dos resultados. Com efeito, é certo que a Justiça capixaba tem que ser mais célere, bem como Vitória ainda tem que aprimorar o fluxo de processos para a concessão de alvarás de construção. Aliás, a esse respeito, possivelmente a pesquisa do Banco Mundial tenha motivado o anúncio recente da prefeitura, que buscará reduzir de 261 para 38 dias o tempo para emitir alvarás.

Em resumo, a DBS torna-se enviesada ao extrapolar os resultados diagnosticados na realidade das capitais para as UFs e ao negligenciar vários aspectos importantes sobre a capacidade de governança dos governos estaduais, que no caso do Espírito Santo tem produzido inovações relevantes como o Fundo Soberano (aliás, o único Estado a possuí-lo) e resultados robustos para a formação de capital humano, transparência e solidez fiscal, sem esquecer a justiça social.