O ES ganha mais uma medalha de ouro na transparência

Depois de ter alcançado os primeiros lugares dos rankings de avaliação das estatísticas sobre a Covid-19 da Open Knowledge Brasil (OKBR) e da divulgação dos dados relativos às compras emergenciais na pandemia da Transparência Internacional, o Estado também foi coroado como a Unidade Federal (UF) mais transparente na escala da Controladoria Geral da União (CGU).
Esses três excelentes resultados chancelam a seriedade e comprometimento da gestão pública capixaba com o controle, que foi avaliada externamente por instituições isentas e com credibilidade na temática da transparência. Insta salientar que a “Escala Brasil Transparente” da CGU é o principal mecanismo de avaliação na mencionada seara da gestão.
No último dia 18 de junho, a administração pública capixaba foi destaque novamente. Dessa vez a OKBR desenvolveu um sistema de avaliação de transparência mais robusto sobre as estatísticas da pandemia. A versão 3.0 do Índice de Transparência da Covid-19 (ITC-19) amplia os critérios avaliados entre as UFs, analisando as informações epidemiológicas, de infraestrutura de saúde e dados sobre vacinação.
Caro leitor, adivinha qual o Estado ficou na primeira classificação no novo ranking da OKBR? Sim, o Espírito Santo registrou a maior pontuação (93 pontos) e se destacou em primeiro lugar, sendo seguido pelo Distrito Federal, que ficou com a medalha de prata com 91 pontos, e Rio Grande do Sul, que ganhou bronze com 88 pontos no ITC-19.
Esse ouro deixa os capixabas com muito orgulho do trabalho sério, equilibrado e científico-tecnológico desenvolvido pelo governo estadual. Um produto do engajamento e sinergia da Secretaria de Controle e Transparência (Secont), do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodest), Secretaria de Saúde (Sesa), Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e demais instituições estaduais.