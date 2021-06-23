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Pandemia

O ES ganha mais uma medalha de ouro na transparência

Em mais uma avaliação de transparência de política pública, o Espírito Santo se destaca em primeiro lugar entre os Estados brasileiros

Públicado em 

23 jun 2021 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado ES
O ouro deixa os capixabas com muito orgulho do trabalho sério, equilibrado e científico-tecnológico desenvolvido pelo governo estadual Crédito: Carlos Alberto Silva
Relatei aqui na coluna, algumas vezes, as recentes conquistas do Espírito Santo no campo da eficiência, eficácia e transparência das políticas públicas.
Depois de ter alcançado os primeiros lugares dos rankings de avaliação das estatísticas sobre a Covid-19 da Open Knowledge Brasil (OKBR) e da divulgação dos dados relativos às compras emergenciais na pandemia da Transparência Internacional, o Estado também foi coroado como a Unidade Federal (UF) mais transparente na escala da Controladoria Geral da União (CGU).
Esses três excelentes resultados chancelam a seriedade e comprometimento da gestão pública capixaba com o controle, que foi avaliada externamente por instituições isentas e com credibilidade na temática da transparência. Insta salientar que a “Escala Brasil Transparente” da CGU é o principal mecanismo de avaliação na mencionada seara da gestão.

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No último dia 18 de junho, a administração pública capixaba foi destaque novamente. Dessa vez a OKBR desenvolveu um sistema de avaliação de transparência mais robusto sobre as estatísticas da pandemia. A versão 3.0 do Índice de Transparência da Covid-19 (ITC-19) amplia os critérios avaliados entre as UFs, analisando as informações epidemiológicas, de infraestrutura de saúde e dados sobre vacinação.
Caro leitor, adivinha qual o Estado ficou na primeira classificação no novo ranking da OKBR? Sim, o Espírito Santo registrou a maior pontuação (93 pontos) e se destacou em primeiro lugar, sendo seguido pelo Distrito Federal, que ficou com a medalha de prata com 91 pontos, e Rio Grande do Sul, que ganhou bronze com 88 pontos no ITC-19.
Esse ouro deixa os capixabas com muito orgulho do trabalho sério, equilibrado e científico-tecnológico desenvolvido pelo governo estadual. Um produto do engajamento e sinergia da Secretaria de Controle e Transparência (Secont), do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodest), Secretaria de Saúde (Sesa)Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e demais instituições estaduais.

Pablo Lira

E diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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