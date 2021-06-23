O ES ganha mais uma medalha de ouro na transparência

Esses três excelentes resultados chancelam a seriedade e comprometimento da gestão pública capixaba com o controle, que foi avaliada externamente por instituições isentas e com credibilidade na temática da transparência. Insta salientar que a “Escala Brasil Transparente” da CGU é o principal mecanismo de avaliação na mencionada seara da gestão.

No último dia 18 de junho, a administração pública capixaba foi destaque novamente. Dessa vez a OKBR desenvolveu um sistema de avaliação de transparência mais robusto sobre as estatísticas da pandemia. A versão 3.0 do Índice de Transparência da Covid-19 (ITC-19) amplia os critérios avaliados entre as UFs, analisando as informações epidemiológicas, de infraestrutura de saúde e dados sobre vacinação.