Mais quatro cidades capixabas estão na Sudene: o que significa?

Esses quatro municípios tendem a ampliar a vantagem competitiva e atrair investimentos e novas empresas, o que contribui para potencializar o crescimento econômico e gerar mais empregos.

É relevante as prefeituras se anteciparem na gestão territorial sustentável. Com a instituição e articulação de instrumentos da política urbanística-ambiental, é possível atrelar desenvolvimento social ao crescimento econômico que está em curso nesses e outros municípios capixabas.