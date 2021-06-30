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Cooperação

Parcerias estratégicas entre Portugal e Espírito Santo

A Câmara Portuguesa de Negócios no Espírito Santo se caracteriza como um catalisador para o intercâmbio de experiências e integração de atividades entre portugueses e capixabas

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 02:00

Públicado em 

30 jun 2021 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Portugal e Espírito Santo
Na área do Euro, Portugal evidencia amplas potencialidades de parcerias com os capixabas e brasileiros Crédito: Montagem/Divulgação e Fernando Madeira
Os dados analisados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) indicaram que, no final de 2020, o grau de abertura da economia capixaba (42%) era superior ao nível de abertura da economia nacional (25%). Esse indicador relaciona a corrente de comércio, ou seja, o somatório das exportações e importações, com o Produto Interno Bruto (PIB). O resultado é expresso em percentual do PIB.
Essas informações sinalizam que a economia do Espírito Santo é mais aberta à economia exterior do que a economia do Brasil. Dessa forma, se faz mister o fortalecimento de parcerias internacionais multilaterais do Estado.
Dentre os principais parceiros da balança comercial do Espírito Santo se destacam os Estados Unidos, a China e países europeus. Na área do Euro, Portugal evidencia amplas potencialidades de parcerias com os capixabas e brasileiros. Primeiramente, o idioma se caracteriza como um facilitador para o estabelecimento de estudos conjuntos, negociações, acordos e parcerias. O entrelaçamento histórico-cultural e o constante fluxo populacional e de mercadorias são outros fatores que encurtam a distância do Oceano Atlântico.

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Nesse sentido, a Câmara Portuguesa de Negócios no Espírito Santo amplia suas ações no Estado visando o intercâmbio de experiências e integração de atividades entre os portugueses e os capixabas nos campos da educação, ciência e tecnologia, inovação, e nas relações comerciais, socioeconômicas e culturais.
No dia 29 de junho de 2021, aconteceu a posse dos novos presidentes dos comitês: Odair Souto (Fiscal e Tributário), Rafael Ernesto (Empresarial), Wellington Pompermayer (Agronegócios), Alessandro Coutinho (Educação), Jackson Galvani (Eventos) e Fabricio Favaro (Inovação). A cerimônia contou com a presença de autoridades, do vice-presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil e Diretor de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais da EDP Brasil, Nuno Rebelo de Sousa, do presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil, Armando Abreu, e do Embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos.
A renovação dos quadros dos mencionados comitês tende a potencializar ainda mais a cooperação e negócios entre Portugal e Espírito Santo. No território capixaba, as parcerias luso-brasileiras estão lastreadas pelas orientações e expertises da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil. 

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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