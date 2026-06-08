Mais do mesmo na política brasileira, até quando?

O artigo de Bruno Carazza no jornal Valor Econômico, de 25 de maio, descreve um país governado por políticos medíocres que tomam decisões medíocres. Para o professor, isso só acontece no Brasil porque nós permitimos e porque a sociedade é acomodada.





A verdade incômoda, segundo Carazza, é que o “brasileiro médio” não entende como o sistema político funciona. Vota em pessoas achando que escolhe indivíduos, quando na prática fortalece máquinas partidárias que operam nas sombras.





Reclama do Congresso, mas não sabe quem é seu deputado. Indigna-se nas redes sociais, porém não acompanha votações, não pressiona e não cobra. Trata-se de uma cidadania muito superficial.