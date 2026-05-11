O trabalho está sendo esvaziado

O que está em curso é o empobrecimento do trabalho. Enquanto tecnólogos vendem promessas messiânicas de uma automação que libertará a humanidade, o que se impõe é um processo político de empobrecimento do trabalho, ou seja, menos autonomia, mais vigilância, menos sentido, mais precariedade.





Quem espera que a tecnologia e a qualificação laboral resolvam a crise do trabalho está apostando na benevolência de empresas que lucram com os baixos salários. A alternativa para os trabalhadores é clara: organizar, disputar o poder sobre os rumos das tecnologias e lutar por regras que priorizem a vida, o tempo e a dignidade humana.





Segundo Benanav, até mesmo a desindustrialização não deve ser explicada pela automação. Desde o final do século XX, era possível falar em uma onda de desindustrialização global. Afinal, à medida em que as taxas de crescimento da produção caíam mais do que as taxas de crescimento da produtividade, a desindustrialização se espalhou pelo mundo.





A automação teve um impacto ainda menor nos serviços. Benanav destacou que o principal mecanismo de desaceleração do setor manufatureiro para a economia foi a redução do nível de investimento, configurando um caráter estrutural de sobrecapacidade e subinvestimento.





Com a queda nas taxas de crescimento da indústria de transformação, trabalhadores migraram para ocupações de baixa produtividade, principalmente nos serviços, e testemunhamos o acúmulo de capital financeirizado e suas bolhas de “efeito riqueza”.





De acordo com o Relatório da Desigualdade Mundial 2026, a renda concentrada no topo cresceu no Brasil, que recorrentemente aparece entre os países mais desiguais do mundo nos principais levantamentos internacionais sobre distribuição de renda. Os 10% mais ricos detêm aproximadamente 59% dos rendimentos nacionais, enquanto os 50% mais pobres recebem somente 9%.