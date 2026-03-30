É professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade. Escreve quinzenalmente, às segundas
O 'moinho de gastar gente' permanece muito atual
As pessoas não são o problema. O Brasil precisa decidir se continuará sendo um país que gasta gente ou se, em algum momento, se tornará um país democrático que investe em gente
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