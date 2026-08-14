Open de Beach Tennis em Vitória reúne 360 atletas neste fim de semana

É o caso de Daniel Marinho, professor de beach tennis e jogador profissional. No ano passado, ele foi campeão na categoria C do torneio e recebeu um convite especial para representar o Espírito Santo na Conference Finals, em João Pessoa. Junto com sua dupla, ele derrotou atletas de todo o Brasil e avançou para a grande Final, onde ficou em terceiro lugar.





“O Open teve mais de 60 etapas, então ser privilegiado de ir para última com somente 6 duplas restantes realmente foi uma sensação muito boa! Espero viver isso esse ano novamente”, afirmou.



