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Beach Tennis

Open de Beach Tennis em Vitória reúne 360 atletas neste fim de semana

Atletas capixabas disputam etapa regional em busca de uma vaga na Conference Finals, campeonato nacional da modalidade

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 13:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2026 às 13:59
Track&Field Open Beach Tennis Vitória
L4 Comunicação


Em alta, o Beach Tennis é cada vez mais praticado e buscado por capixabas. Com um recente boom de clubes, centro de treinamentos e eventos esportivos desde a pandemia, os atletas buscam subir nos rankings e figurar pódios para além do Estado. Alinhado ao crescimento do esporte, acontece neste fim de semana o Track&Field Open Beach Tennis Vitória, torneio regional que faz parte de um circuito nacional, e vai reunir cerca de 360 atletas neste sábado e domingo (15 e 16). Eles vão disputar uma chance de avançar para as Conference Finals, que reúne beach tennistas de todo o Brasil.

É o caso de Daniel Marinho, professor de beach tennis e jogador profissional. No ano passado, ele foi campeão na categoria C do torneio e recebeu um convite especial para representar o Espírito Santo na Conference Finals, em João Pessoa. Junto com sua dupla, ele derrotou atletas de todo o Brasil e avançou para a grande Final, onde ficou em terceiro lugar.


“O Open teve mais de 60 etapas, então ser privilegiado de ir para última com somente 6 duplas restantes realmente foi uma sensação muito boa! Espero viver isso esse ano novamente”, afirmou. 


Já para Giane Mello e Antônio Azevedo, amigos que se conheceram através do esporte e, hoje, formam uma dupla competitiva, jogar a nível nacional é uma oportunidade para evoluir. 


“A gente entende o jogo um do outro, já conhece os pontos fortes e fracos e, principalmente, aprendemos muito juntos. Acho que essa amizade também ajuda bastante dentro de quadra”, destacou Giane.

A dupla venceu a Track&Field Open Beach Tennis Vitória do ano passado e voou para João Pessoa em busca de mais um desafio. “Ganhar a etapa regional já foi uma sensação maravilhosa, mas saber que aquela vitória nos levaria para uma competição nacional tornou tudo ainda mais especial. No Conference Finals, enfrentamos duplas muito fortes, de diferentes lugares do Brasil, e foi uma experiência que nos fez crescer muito.”


Etapa regional


Os atletas retornam este ano para disputar mais uma edição do Open neste fim de semana. O campeonato acontecerá nas quadras do Oásis Beach Tennis, na Curva da Jurema, e será dividido nas modalidades A, B, C e Iniciante. As duplas masculinas, femininas e mistas que avançarem para as semifinais no sábado (15) retornam à arena no dia seguinte, quando serão disputadas as fases decisivas até a definição dos campeões. 


Atletas que conquistarem o primeiro lugar de cada categoria serão convidados a representar o Espírito Santo no Conference Finals, o campeonato nacional da Track&Field que reunirá vencedores de todo o Brasil. Os campeões e vice-campeões que avançarem nesta etapa, vão ainda disputar o primeiro lugar geral na grande final definitiva. A hospedagem para ambos os eventos será inclusa.


O Track&Field Open Beach Tennis Vitória acontecerá Oásis Beach Tennis, na Curva da Jurema, em Vitória durante os dias 15 e 16 de agosto com programação a partir das 7h para atleta das categorias Iniciante, C, B e A. Ingressos e regulamento estão disponíveis através do aplicativo TFSports. A retirada dos kits pode ser feita a partir do dia 14 de agosto, de 11h às 21h, na Track&Field Shopping Vitória  (1º Piso). Na ocasião, clientes ganham 15% de desconto em produtos selecionados da marca.

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