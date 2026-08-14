Open de Beach Tennis em Vitória reúne 360 atletas neste fim de semana

É o caso de Daniel Marinho, professor de beach tennis e jogador profissional. No ano passado, ele foi campeão na categoria C do torneio e recebeu um convite especial para representar o Espírito Santo na Conference Finals, em João Pessoa. Junto com sua dupla, ele derrotou atletas de todo o Brasil e avançou para a grande Final, onde ficou em terceiro lugar.
“O Open teve mais de 60 etapas, então ser privilegiado de ir para última com somente 6 duplas restantes realmente foi uma sensação muito boa! Espero viver isso esse ano novamente”, afirmou.
Já para Giane Mello e Antônio Azevedo, amigos que se conheceram através do esporte e, hoje, formam uma dupla competitiva, jogar a nível nacional é uma oportunidade para evoluir.
Etapa regional
Os atletas retornam este ano para disputar mais uma edição do Open neste fim de semana. O campeonato acontecerá nas quadras do Oásis Beach Tennis, na Curva da Jurema, e será dividido nas modalidades A, B, C e Iniciante. As duplas masculinas, femininas e mistas que avançarem para as semifinais no sábado (15) retornam à arena no dia seguinte, quando serão disputadas as fases decisivas até a definição dos campeões.
Atletas que conquistarem o primeiro lugar de cada categoria serão convidados a representar o Espírito Santo no Conference Finals, o campeonato nacional da Track&Field que reunirá vencedores de todo o Brasil. Os campeões e vice-campeões que avançarem nesta etapa, vão ainda disputar o primeiro lugar geral na grande final definitiva. A hospedagem para ambos os eventos será inclusa.
O Track&Field Open Beach Tennis Vitória acontecerá Oásis Beach Tennis, na Curva da Jurema, em Vitória durante os dias 15 e 16 de agosto com programação a partir das 7h para atleta das categorias Iniciante, C, B e A. Ingressos e regulamento estão disponíveis através do aplicativo TFSports. A retirada dos kits pode ser feita a partir do dia 14 de agosto, de 11h às 21h, na Track&Field Shopping Vitória (1º Piso). Na ocasião, clientes ganham 15% de desconto em produtos selecionados da marca.