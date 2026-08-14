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Hospitais

Organização de saúde cria portal de talentos para divulgação de vagas de emprego

Ao todo, são 260 oportunidades, a maior parte delas para trabalhadores da área da Saúde; veja como se cadastrar

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 14:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 ago 2026 às 14:47
Candidatos podem fazer o cadastro no Sine de Vitória
Candidatos podem fazer o cadastro no Sine de Vitória Divulgação

A Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes) criou um novo portal para a contratação de profissionais das mais diferentes áreas. O objetivo do banco de talentos é ampliar o quadro de colaboradores e atender às demandas de diferentes setores.


A plataforma digital conta com mais de 260 vagas de emprego, distribuídas por cargos como enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de hemoterapia, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, copeiro e maqueiro.


Os interessados podem se cadastrar no Portal de Talentos da Aebes.

Quem preferir pode receber atendimento presencial no dia 19 de agosto, a partir das 9h, no Sine de Vitória, que fica na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe.


Para se cadastrar no banco de talentos no Sine de Vitória, é necessário apresentar o CPF. Já para as vagas de enfermeiro e técnico de enfermagem, é preciso ter o registro ativo no conselho de classe (Coren).


A gerente de RH da Aebes, Milsa Nunes, ressalta que o ambiente digital foi projetado para ser extremamente funcional e acessível. Segundo ela, o candidato pode se inscrever e dar início ao processo seletivo de forma prática.

“Neste mês de agosto, também estaremos no Sine de Vitória para cadastrar quem tem interesse em trabalhar em uma das unidades administradas pela Aebes”, comenta.


Ela lembra que quem já tinha cadastro no antigo sistema da instituição precisa preencher as informações novamente no novo portal.


“Quem já estava cadastrado conosco precisa refazer o processo para concorrer a uma das vagas. Isso facilitará a seleção”, destaca.


A Aebes é mantenedora do Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), do Hospital Evangélico de Santa Leopoldina (HESL) e do Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá (HESMJ), além de gerir o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e a Maternidade Municipal de Cariacica (MMC).

SERVIÇOS

  • Cadastro no Portal de Talento da Aebes 
  • Local: Sine de Vitória - Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, em Vitória 
  • Horário: 9h às 16h


Vagas para Aebes

  • Auxiliar Administrativo: 50

  • Auxiliar de Cozinha: 10

  • Auxiliar de Serviços Gerais: 100

  • Copeiro: 5

  • Enfermeiro: 15

  • Maqueiro: 10

  • Técnico de Enfermagem: 70

  • Técnico de Hemoterapia: 5

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