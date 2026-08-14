Organização de saúde cria portal de talentos para divulgação de vagas de emprego

A Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes) criou um novo portal para a contratação de profissionais das mais diferentes áreas. O objetivo do banco de talentos é ampliar o quadro de colaboradores e atender às demandas de diferentes setores.





A plataforma digital conta com mais de 260 vagas de emprego, distribuídas por cargos como enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de hemoterapia, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, copeiro e maqueiro.





Os interessados podem se cadastrar no Portal de Talentos da Aebes.