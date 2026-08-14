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Offshore

Estaleiro abre novas oportunidades de emprego em Aracruz

Postos são voltados para áreas técnicas e operacionais; interessados podem fazer o cadatro na página de carreira da empresa

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 12:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 ago 2026 às 12:03
Estaleiro Seatrium, em Aracruz
Estaleiro Seatrium, em Aracruz Divulgação

A Seatrium, grupo industrial do setor offshore no Brasil, está com vagas de emprego abertas para o estaleiro de Aracruz (ES). Os postos são voltados para áreas técnicas e operacionais.


Para a área de estrutura, as oportunidades são para soldadores e montadores de estruturas metálicas.


Em tubulação, as posições são para acabamento, elétrica e automação, pintura e andaimistas. 


A empresa tem ainda chances de liderança voltadas às atividades operacionais, além de vagas para oficiais, meio-oficiais, técnicos e operadores de usinagem e de ponte rolante.

Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras do estaleiro.


Os trabalhadores da Seatrium recebem salário compatível com o mercado de trabalho, além de benefícios como plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico, auxílio-alimentação, refeitório no local e transporte fretado fornecido pela companhia, que atende ao município de Aracruz e cidades da região, estendendo-se até o município de Vitória.


A companhia esclarece que o processo de recrutamento ocorre sem intermediários, ou seja, sem a participação de agências ou recrutadores terceirizados. De acordo com a empresa, a seleção não envolve a cobrança de taxas de inscrição e não exige a realização de cursos específicos pagos por parte dos candidatos.

Os candidatos devem ficar atentos a promessas de contratação sem processo seletivo, pedidos de dados sem identificação corporativa e solicitações financeiras para garantir vagas, exames ou treinamentos.


A Seatrium tem mais de 20 anos de atuação no Brasil e opera três estaleiros no país, localizados em Angra dos Reis (RJ), Aracruz (ES) e Navegantes (SC). A unidade capixaba é responsável por grandes projetos do offshore brasileiro, além de estar em ligação direta com a sede, localizada em Singapura.

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