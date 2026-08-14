Estaleiro abre novas oportunidades de emprego em Aracruz

A Seatrium, grupo industrial do setor offshore no Brasil, está com vagas de emprego abertas para o estaleiro de Aracruz (ES). Os postos são voltados para áreas técnicas e operacionais.





Para a área de estrutura, as oportunidades são para soldadores e montadores de estruturas metálicas.





Em tubulação, as posições são para acabamento, elétrica e automação, pintura e andaimistas.





A empresa tem ainda chances de liderança voltadas às atividades operacionais, além de vagas para oficiais, meio-oficiais, técnicos e operadores de usinagem e de ponte rolante.