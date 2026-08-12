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Jovens talentos

Ambev abre vagas em Programa de Trainee com salário de R$ 9.500

inscrições podem ser feitas até 2 de setembro; programa de dez meses terá imersão internacional. Empresa também tem oportunidade de estágio

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 14:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 ago 2026 às 14:49
Vagas de trainee para desenvolver futuras lideranças da Ambev
Vagas de trainee para desenvolver futuras lideranças da Ambev Divulgação / Ambev

Já estão abertas as inscrições para o Programa Global de Trainee 2027 da Ambev. O processo seletivo é destinado à formação de futuras lideranças e oferece salário de R$ 9.500,00. A jornada de desenvolvimento será de 10 meses e, pela primeira vez, inclui experiências internacionais.


A proposta do programa é conectar participantes com trainees do mundo todo no Cheers Festival, no exterior, além de oferecer uma semana de imersão internacional em outro país da América do Sul; rotação internacional de até três meses para um grupo selecionado; e a possibilidade de alocação temporária no exterior para um trainee selecionado.


A empresa oferece ainda atuação em projetos estratégicos, mentoria com lideranças, desenvolvimento em Inteligência Artificial e oportunidades de imersão em outros países.

A seleção é aberta a profissionais com formação superior concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, com no máximo dois anos de experiência profissional após a conclusão da primeira graduação, nível intermediário ou avançado de inglês e disponibilidade para mudança de cidade e estado. As oportunidades são para atuação em Business e Supply Chain.


As inscrições podem ser feitas até 2 de setembro, na página oficial do programa.


O diretor de Atração e Desenvolvimento de Pessoas da Ambev, João Vitor Marinho, explica que o programa é uma das principais portas de entrada para quem deseja construir uma trajetória de liderança na empresa. Prova disso é que mais de um terço dos vice-presidentes da companhia começaram suas carreiras como trainees.

“Ao incorporar experiências internacionais, ampliamos ainda mais essa formação, conectando nossos talentos a diferentes mercados, culturas e formas de pensar. É assim que preparamos a próxima geração de líderes para assumir desafios cada vez maiores”, afirma.


Entre os executivos que começaram a trajetória como trainees da companhia estão o vice-presidente de Marketing, Daniel Waks, e o vice-presidente do Zé Delivery, Fernando Mazzarolo.


“Estamos em busca de talentos ambiciosos, com sede de crescer e garra para fazer, que entreguem resultados e transformem, que busquem um crescimento de carreira acelerado, grandes desafios e aprendizado na prática”, complementa Marinho.

Estágio

A companhia também está com inscrições abertas para o Programa de Estágio, ampliando as oportunidades para estudantes em todo o Brasil. Assim como os trainees, os estagiários também desenvolvem projetos aplicados durante a sua jornada.


Podem participar candidatos que estejam cursando o ensino superior em diferentes áreas, com previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028. O valor da bolsa-auxílio varia de acordo com a região do país.


As inscrições podem ser feitas até 2 de setembro, na página oficial do programa.

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