Ambev abre vagas em Programa de Trainee com salário de R$ 9.500

Já estão abertas as inscrições para o Programa Global de Trainee 2027 da Ambev. O processo seletivo é destinado à formação de futuras lideranças e oferece salário de R$ 9.500,00. A jornada de desenvolvimento será de 10 meses e, pela primeira vez, inclui experiências internacionais.





A proposta do programa é conectar participantes com trainees do mundo todo no Cheers Festival, no exterior, além de oferecer uma semana de imersão internacional em outro país da América do Sul; rotação internacional de até três meses para um grupo selecionado; e a possibilidade de alocação temporária no exterior para um trainee selecionado.





A empresa oferece ainda atuação em projetos estratégicos, mentoria com lideranças, desenvolvimento em Inteligência Artificial e oportunidades de imersão em outros países.