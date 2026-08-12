'Há razões para esse mal-estar', diz José Dirceu sobre alta rejeição a Lula

Na parte meio cheia do copo, o ex-ministro enxerga o maior convívio com os filhos — três mulheres e o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), o único na política — já que está em casa o tempo todo. Na parte meio vazia, a privação dos netos, a ausência das atividades de campanha e as feridas na boca, "o problema maior", segundo ele.