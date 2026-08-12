Padres brasileiros são excomungados em meio a conflito entre Vaticano e grupo ultraconservador

Com o concílio, a língua oficial passou a ser o idioma local de cada paróquia. A igreja começou a incentivar a aproximação dos fiéis da Bíblia, a formação de grupos leigos de leitura dos textos religiosos, e se abriu ao diálogo com as religiões não cristãs e à liberdade de consciência, a ideia de que a religião é uma escolha individual e não deve ser imposta, por exemplo, pelo Estado.