11 perguntas para descobrir se a sua fome é fisiológica ou emocional

A Dra. Fernanda Miranda, médica e professora de Psiquiatria na Afya Itaperuna, explica que a alimentação está profundamente ligada aos mecanismos cerebrais responsáveis pela sensação de prazer. “O comer emocional possui uma base neurobiológica bem estabelecida. Quando comemos em resposta à tristeza, ansiedade, tédio ou frustração, ativamos o chamado circuito de recompensa do cérebro, o mesmo sistema envolvido em outras formas de busca por prazer imediato. O problema é que esse alívio costuma ser temporário. Depois, a emoção continua presente e muitas vezes ainda vem acompanhada de culpa.”