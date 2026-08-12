Apex deve R$ 42,3 milhões pela compra de cinco aeronaves; conheça a frota

Diante dos acontecimentos na última semana envolvendo a Apex Partners, a empresa, com transparência e responsabilidade, informa que adotou as seguintes medidas:





- Após apurações preliminares feitas por lideranças do Partnership, foram identificadas inconsistências financeiras na Companhia. Como medida preventiva e para permitir a melhor apuração dos impactos, o Partnership afastou Fernando Antonio Kulnig Cinelli da presidência da Sociedade na última quinta-feira. Tomando conhecimento dos fatos, o conselho de administração da Companhia também afastou imediatamente Cinelli da presidência da Apex e Eduardo Siqueira da diretoria financeira.





- A presidência da Apex passou a ser exercida interinamente por Marcelo Murad, sócio sênior da Companhia, com mais de 25 anos de experiência no mercado. Todos os esforços da empresa neste momento são para entender o tamanho do desafio financeiro enfrentado e honrar os compromissos assumidos no mercado.





- Uma auditoria externa e independente será contratada para dimensionar os impactos das inconsistências identificadas, aprofundar a apuração dos fatos e oferecer segurança para a condução dos compromissos da Companhia com clientes, investidores, parceiros e demais stakeholders.





- Em relação ao fim da parceria comercial do BTG Pactual na frente de investimentos financeiros, a Apex Partners informa que recebeu com tranquilidade a decisão do banco. Esclarece que as operações e o atendimento aos clientes e parceiros seguem normalmente. As equipes da Companhia continuam trabalhando de forma organizada e segura. Os clientes continuam seguros, pois suas contas estão no BTG, que é o maior Banco de Investimentos da América Latina. Continua fazendo parte da nossa estratégia de mercado ter uma assessoria de investimentos como parceira.





- A Apex Partners vai ajuizar uma ação de responsabilidade em face de Fernando Antonio Kulnig Cinelli, ex-presidente da Companhia, objetivando a sua responsabilização por gestão temerária e má-fé, requerendo também o bloqueio de seus bens preventivamente.





- Como medida preventiva para garantir o patrimônio da empresa e a continuidade das suas atividades regulares, criando um ambiente de estabilidade, enquanto são concluídos os trabalhos da auditoria externa, a Apex Partners obteve na última sexta-feira (7) o deferimento de uma liminar cautelar na Justiça.





- A medida proposta não se trata de recuperação judicial. A Companhia acredita fortemente nas atividades exercidas nas suas unidades de negócio. Nosso compromisso é dedicar todos os esforços para superar esse momento desafiador que a empresa vem enfrentando, garantir a continuidade e solidez dos trabalhos e os compromissos assumidos no mercado.





- Os valores mencionados na ação judicial não representam obrigações vencidas, nem obrigações imediatas - mas sim de longo prazo. O impacto da inconsistência financeira identificada em apuração interna ainda será validado pela auditoria externa.





- A Apex Partners informa que seguirá conduzindo esse processo com transparência, responsabilidade e respeito, em especial com nossos investidores, parceiros e colaboradores. A prioridade da Companhia neste momento é esclarecer integralmente os fatos, preservar a continuidade das operações e proteger o presente e o futuro de um negócio que, ao longo de 13 anos, construiu uma trajetória relevante para o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a projeção do Espírito Santo no Brasil e no mundo.