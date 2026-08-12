Fusca furtado é encontrado com suspeito dormindo em Vitória

Um homem de 35 anos foi detido enquanto dormia dentro de um Fusca na manhã desta quarta-feira (12), no bairro Consolação, em Vitória. O veículo havia sido furtado em frente à casa do proprietário em Cobilândia, Vila Velha, na terça-feira (11).





Após perceber o furto, o proprietário acionou o Ciodes pelo telefone 190 e também compartilhou informações sobre o caso em um grupo de WhatsApp de apaixonados por Fuscas. Nesta quarta-feira, ele recebeu uma mensagem de um dos integrantes informando que o veículo estava estacionado no bairro Consolação.





A Guarda Civil Municipal de Vitória foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou um homem dormindo dentro do Fusca. O inspetor Alberti contou que bateu no vidro para acordá-lo. “Dei uma batida leve no vidro do veículo e o suspeito acordou, meio assustado, e o detivemos”, contou.





O homem foi levado à delegacia e, segundo a Guarda, voltou a dormir, desta vez em um sofá da unidade policial.





Os agentes constataram ainda que a bateria, parte do motor e outras peças haviam sido retiradas do veículo. O Fusca foi encaminhado a um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).





A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o homem foi autuado e se permaneceu preso, mas ainda não houve retorno.