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Fraudes bancárias

Dupla é presa no ES por 'golpe da falsa gerente' que desviou R$ 200 mil em Alagoas

Operação aponta que grupo usava acesso remoto ao celular de vítimas para realizar transferências e lavar dinheiro

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 12:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 ago 2026 às 12:00
Suspeitos de aplicar golpes bancários em Alagoas são presos em Marataízes
Suspeitos de aplicar golpes bancários em Alagoas são presos em Marataízes Polícia Civil de Marataízes

Dois homens foram presos em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (12) suspeitos de integrarem uma organizaçao criminosa envolvida em fraudes bancárias eletrônicas e em um esquema de lavagem de dinheiro no Estado de Alagoas. A operação 'Falsa Gerente' foi deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas, com apoio da polícia do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, onde outros dois suspeitos do crime também foram presos.


Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (12), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro em Alagoas. A Operação Falsa Gerente foi deflagrada pela Polícia Civil alagoana, com apoio das polícias da corporação capixaba e do Rio de Janeiro, onde outros dois suspeitos também foram presos.


Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Viana, Michael Enderson de Freitas, de 42 anos, e Roberto Vasconcelos da Cunha, de 50, foram presos por meio de mandados de prisão. Também foram cumpridas ordens de busca e apreensão de celulares e outros materiais que serão analisados pelos investigadores.

O golpe 

Segundo a Polícia Civil de Alagoas, a investigação começou a partir de um golpe em que uma mulher se passou por gerente bancária e informou à vítima sobre uma suposta movimentação suspeita na conta. 


Em seguida, outra integrante do grupo teria convencido a vítima a permitir o acesso remoto ao celular sob o pretexto de realizar procedimentos de segurança. Com o acesso, os criminosos transferiram R$ 200 mil para uma empresa usada no esquema.


Durante a investigação, a polícia identificou três pessoas que disponibilizavam contas bancárias para receber e movimentar valores obtidos nos golpes, além do responsável pela empresa. 


Segundo a polícia, a empresa movimentou mais de R$ 5 milhões provenientes de golpes praticados em diferentes Estados. Os investigados deverão responder por organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo.

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