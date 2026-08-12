Dupla é presa no ES por 'golpe da falsa gerente' que desviou R$ 200 mil em Alagoas

Dois homens foram presos em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (12) suspeitos de integrarem uma organizaçao criminosa envolvida em fraudes bancárias eletrônicas e em um esquema de lavagem de dinheiro no Estado de Alagoas. A operação 'Falsa Gerente' foi deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas, com apoio da polícia do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, onde outros dois suspeitos do crime também foram presos.





Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (12), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro em Alagoas. A Operação Falsa Gerente foi deflagrada pela Polícia Civil alagoana, com apoio das polícias da corporação capixaba e do Rio de Janeiro, onde outros dois suspeitos também foram presos.





Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Viana, Michael Enderson de Freitas, de 42 anos, e Roberto Vasconcelos da Cunha, de 50, foram presos por meio de mandados de prisão. Também foram cumpridas ordens de busca e apreensão de celulares e outros materiais que serão analisados pelos investigadores.