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Folha de São Paulo

PF mira presidente do PCO em operação sobre suspeita de desvio de fundo partidário e eleitoral

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão nesta terça-feira (11) em endereço de Rui Costa Pimenta, presidente do PCO (Partido da Ca...

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 16:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2026 às 16:52

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão nesta terça-feira (11) em endereço de Rui Costa Pimenta, presidente do PCO (Partido da Causa Operária) e candidato à Presidência da República, em uma operação sobre suspeitas de desvio de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral.

A ordem foi dada pela Justiça Eleitoral, e a ação coordenada pela PF do Distrito Federal foi intitulada Operação Causa Própria.

Procurada por email, a assessoria do PCO e de Rui Costa Pimenta ainda não se manifestaram.

Segundo a PF, a investigação foi iniciada a partir da prestação de contas eleitorais e partidárias submetidas à Justiça, e também de relatórios de inteligência financeira.

O órgão diz que "há indícios de que recursos públicos destinados à atividade político-partidária e eleitoral tenham sido direcionados a empresas e a pessoas físicas sem capacidade operacional compatível com os valores recebidos ou com vínculos diretos ou indiretos com integrantes da estrutura partidária investigada".

Além da busca e apreensão, a PF cumpre medidas cautelares como o bloqueio de contas bancárias e de bens.

"Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de apropriação indébita eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outras infrações penais identificadas no decorrer das investigações", diz o órgão.

De acordo com o site Metrópoles, a investigação envolve um suposto esquema de pagamentos do partido feitos a gráficas.

Rui Costa Pimenta foi candidato à Presidência pelo PCO em outras três ocasiões: 2002, 2010 e 2014.

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