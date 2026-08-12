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  • Com a capixaba Sofia Madeira, Brasil chega ao Mundial de Ginástica Rítmica em busca de ouro inédito
Ginástica Rítmica

Com a capixaba Sofia Madeira, Brasil chega ao Mundial de Ginástica Rítmica em busca de ouro inédito

Após a medalha histórica conquistada no ano passado, o conjunto brasileiro aparece como uma das principais forças da disputa por equipes

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 13:17

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

12 ago 2026 às 13:17
Brasil conquistou medalha de prata no Mundial de Ginastica Rítmica
Brasil conquistou medalha de prata no Mundial de Ginastica Rítmica Divulgação / Confederação Brasileira de Ginástica
O Mundial de Ginástica Rítmica terá início nesta quarta-feira, 12, em competição sediada na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Após a medalha histórica conquistada no ano passado, no Rio de Janeiro, o Brasil aparece como uma das principais forças da disputa por equipes.

Na última edição do torneio, o conjunto brasileiro formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves terminou sua participação com duas pratas, as primeiras medalhas do país na história dos Mundiais da modalidade.

De lá para cá, o Brasil seguiu tendo destaque no cenário internacional. Em abril, a equipe ficou em segundo lugar na prova mista de três arcos e duas maças da etapa de Tashkent da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, no Uzbequistão.

O conjunto alcançou o mesmo resultado na prova das cinco bolas na etapa de Baku, no Azerbaijão. Já em Milão, no mês de julho, as brasileiras brilharam e conquistaram um ouro e uma prata, superando potências como China, Espanha e Israel na disputa do Conjunto Geral.

Diante deste cenário, o Brasil desembarca na Alemanha como um dos países postulantes ao pódio em mais de uma prova do Mundial. Julia Kurunczi, Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pircio e Sofia Madeira são as principais atletas da delegação, enquanto Marianne Giovacchini e Renata Diniz ocupam as vagas de reservas.
Início com a disputa individual

Enquanto o conjunto só entra em ação no próximo sábado, 15, as eliminatórias das provas individuais começam nesta quarta, a partir das 4h (de Brasília). As ginastas Bárbara Domingos, Geovanna Santos e Maria Eduarda Alexandre serão as representantes brasileiras.

A primeira a competir será Geovanna, a Jojô, que participará da classificatória do arco. Neste ano, ela foi bronze na fita na etapa da Copa do Mundo em Tashkent.

Finalista nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Bárbara Domingos será a única atleta do Brasil que irá disputar as provas dos quatro aparelhos: arco, bola, fita e maças.

"Os ajustes são pouquíssimos dentro de quadra. É mais questão de atenção mesmo, de entrar leve e concentrada. Estou pronta, já treinei tudo o que tinha para treinar. Agora é só mesmo curtir o momento, desfrutar todo esse campeonato que tá lindo", disse Babi em entrevista para a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

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