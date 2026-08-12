Com a capixaba Sofia Madeira, Brasil chega ao Mundial de Ginástica Rítmica em busca de ouro inédito

Enquanto o conjunto só entra em ação no próximo sábado, 15, as eliminatórias das provas individuais começam nesta quarta, a partir das 4h (de Brasília). As ginastas Bárbara Domingos, Geovanna Santos e Maria Eduarda Alexandre serão as representantes brasileiras.
A primeira a competir será Geovanna, a Jojô, que participará da classificatória do arco. Neste ano, ela foi bronze na fita na etapa da Copa do Mundo em Tashkent.
Finalista nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Bárbara Domingos será a única atleta do Brasil que irá disputar as provas dos quatro aparelhos: arco, bola, fita e maças.
"Os ajustes são pouquíssimos dentro de quadra. É mais questão de atenção mesmo, de entrar leve e concentrada. Estou pronta, já treinei tudo o que tinha para treinar. Agora é só mesmo curtir o momento, desfrutar todo esse campeonato que tá lindo", disse Babi em entrevista para a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).