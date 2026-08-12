Costela assada: 5 receitas fáceis e deliciosas para o almoço

Em um recipiente, tempere a costela com o alho, o azeite, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino, espalhando bem os temperos por toda a carne . Reserve por 30 minutos para incorporar os sabores. Em uma assadeira, faça uma camada com metade das cebolas e disponha a costela por cima. Cubra com o restante da cebola e as folhas de louro. Adicione a água e cubra a assadeira com papel-alumínio.