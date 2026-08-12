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Futebol nacional

Ônibus que transportaria delegação do São Paulo é apreendido com 86,5 kg de maconha

Veículo era de responsabilidade da empresa Buses Cosmos

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 14:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2026 às 14:26
Ônibus SPFC
Reprodução/reduno.com

O ônibus que transportaria a delegação do São Paulo durante a passagem do clube pela Bolívia foi apreendido na altura de Cochabamba, nesta terça-feira (11), com 86,5 quilos de maconha.

Quatro sacolas contendo a droga foram encontradas no veículo. Três pessoas foram detidas durante a operação, comandada pela Unidade Móvel Policial para Áreas Rurais (Umopar). Os envolvidos eram os motoristas responsáveis pelo transporte.

A empresa Buses Cosmos, responsável pelo serviço, disponibilizou outro ônibus no horário previamente combinado para atender ao São Paulo.

Em contato com a reportagem, representantes do São Paulo confirmaram que outro ônibus prestou serviços normalmente na noite da última segunda-feira (10), transportando a delegação do aeroporto de Santa Cruz de La Sierra até o hotel. O clube, portanto, não teve contato com o veículo no momento da apreensão em Cochabamba.

A logística do São Paulo na Bolívia foi planejada de maneira diferente por conta da altitude. O time tricolor optou por permanecer em Santa Cruz de La Sierra, cerca de 400 metros acima do nível do mar, durante a preparação para a partida.

A delegação viajou a La Paz, a mais de 3.600 metros de altitude, somente poucas horas antes do jogo contra o Bolívar, marcado para esta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília).

A Buses Cosmos publicou nota sobre o ocorrido. Documento assinado pela gerência administrativa aponta os motoristas do ônibus como culpados e informa que os responsáveis já estão "detidos e à disposição da Justiça".

CONFIRA A NOTA DA EMPRESA

"Em relação ao ocorrido em 9 de agosto de 2026 na barreira de Locotal, esclarecemos que toda a responsabilidade cabe aos motoristas. A Linha Sindical Flota Cosmos e a equipe do São Paulo FC não têm qualquer responsabilidade sobre o acontecimento.

A equipe do São Paulo FC não utilizou esse ônibus, tendo sido designado a ela outro veículo. O caso já foi esclarecido pela polícia, os responsáveis estão detidos e à disposição da Justiça boliviana.

Lamentamos que essa situação possa ter causado algum tipo de transtorno. Sem mais para o momento, e esperando por sua compreensão, despeço-me."

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