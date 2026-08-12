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Na Alemanha

Geovanna Santos estreia no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica

Atleta do Espírito Santo abriu a participação das brasileiras na competição e, apesar de erro no início da série de arco, conseguiu se recuperar e recebeu nota alta

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 15:17

Publicado em 

12 ago 2026 às 15:17
Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica 2026
MeloGym/CBG

A capixaba Geovanna Santos fez, nesta quarta-feira (12), sua estreia no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt, na Alemanha. Representando o Brasil na competição, a atleta começou com a apresentação do aparelho arco.


Geovanna teve um erro logo no início da série, mas conseguiu reagir rapidamente e completar a apresentação com alto nível de execução, transformando a recuperação em um dos destaques da prova.


“Infelizmente tive um erro ali no início, mas consegui resolver da melhor forma possível, muito rápido. Tive um minuto e vinte ainda pela frente para poder mostrar a minha série. Depois do erro fiz uma série extraordinária, linda, com nota alta, com dificuldades altas, e veio uma nota boa para poder contribuir com a equipe”, contou Geovanna.


Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica 2026
MeloGym/CBG

A estreia marca um momento importante na trajetória da capixaba, que integra a equipe brasileira em uma das principais competições da modalidade no calendário internacional.


Após a apresentação do arco, Geovanna já volta as atenções para o próximo desafio. Nesta quinta-feira, será a vez do aparelho massas, quando a atleta pretende entrar novamente em quadra com confiança e energia para ajudar o Brasil na competição.


“É entrar dentro de quadra com muita garra, muita energia, muita confiança, e acima de tudo muita fé, porque a gente treinou muito para estar aqui nesse Campeonato Mundial”, afirmou.


Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica 2026
MeloGym/CBG


A ginasta também destacou a emoção de vestir a camisa do Brasil em um Mundial e garantiu que vai buscar novamente sua melhor performance.


“Estou muito feliz de estar representando o Brasil dentro de quadra e amanhã tenho certeza que darei o meu 100% para poder representar o nosso país da melhor forma possível”, completou.


Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica 2026
MeloGym/CBG
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