Geovanna Santos estreia no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica

A capixaba Geovanna Santos fez, nesta quarta-feira (12), sua estreia no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt, na Alemanha. Representando o Brasil na competição, a atleta começou com a apresentação do aparelho arco.





Geovanna teve um erro logo no início da série, mas conseguiu reagir rapidamente e completar a apresentação com alto nível de execução, transformando a recuperação em um dos destaques da prova.





“Infelizmente tive um erro ali no início, mas consegui resolver da melhor forma possível, muito rápido. Tive um minuto e vinte ainda pela frente para poder mostrar a minha série. Depois do erro fiz uma série extraordinária, linda, com nota alta, com dificuldades altas, e veio uma nota boa para poder contribuir com a equipe”, contou Geovanna.



