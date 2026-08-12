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Em busca do Hexa

Neymara Carvalho estreia no Circuito Mundial de bodyboarding nas Maldivas

Pentacampeã mundial capixaba inicia temporada ao lado da filha, Luna Hardman, de olho na decisão do Mundial, que será disputada em setembro, na Serra

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 15:53

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

12 ago 2026 às 15:53
Neymara Carvalho e Luna Hardman disputam Circuito Mundial de Bodyboarding
Divulgação

A pentacampeã mundial de bodyboarding Neymara Carvalho já está nas Maldivas para o início de mais uma temporada do Circuito Mundial Feminino da IBC World Tour. Ao lado da filha, Luna Hardman, a capixaba embarcou para as primeiras etapas da competição, que começa nesta quarta-feira (12), na ilha de Thulusdhoo.


A etapa nas Maldivas será disputada até o dia 21 de agosto e abre o calendário que ainda terá duas competições em Portugal antes da chegada ao Brasil. A temporada será encerrada em casa, no Espírito Santo, com o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, entre os dias 10 e 20 de setembro, na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra. A etapa será decisiva para a definição das campeãs mundiais de 2026.


Neymara Carvalho e Luna Hardman disputam Circuito Mundial de Bodyboarding
Divulgação

Neymara chega para a temporada entre as principais atletas do planeta. A capixaba terminou o último circuito na quarta colocação do ranking mundial e busca voltar ao topo da modalidade. “A gente tem muitas capixabas participando e é um prazer poder estar divulgando isso aqui para vocês e eu quero contar com a torcida de todos vocês”, completou Neymara.


Ao lado dela está Luna Hardman, que também se consolidou entre as principais bodyboarders da nova geração. A filha de Neymara encerrou a última temporada na oitava colocação do ranking mundial e chega ao novo circuito como atual terceira colocada da etapa brasileira.


Antes disso, porém, Neymara concentra as atenções na abertura da competição nas Maldivas. Após a cerimônia de abertura, a atleta destacou as boas condições encontradas na ilha e a expectativa para os próximos dias de disputa.


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