Neymara Carvalho estreia no Circuito Mundial de bodyboarding nas Maldivas

A pentacampeã mundial de bodyboarding Neymara Carvalho já está nas Maldivas para o início de mais uma temporada do Circuito Mundial Feminino da IBC World Tour. Ao lado da filha, Luna Hardman, a capixaba embarcou para as primeiras etapas da competição, que começa nesta quarta-feira (12), na ilha de Thulusdhoo.
A etapa nas Maldivas será disputada até o dia 21 de agosto e abre o calendário que ainda terá duas competições em Portugal antes da chegada ao Brasil. A temporada será encerrada em casa, no Espírito Santo, com o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, entre os dias 10 e 20 de setembro, na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra. A etapa será decisiva para a definição das campeãs mundiais de 2026.
Neymara chega para a temporada entre as principais atletas do planeta. A capixaba terminou o último circuito na quarta colocação do ranking mundial e busca voltar ao topo da modalidade. “A gente tem muitas capixabas participando e é um prazer poder estar divulgando isso aqui para vocês e eu quero contar com a torcida de todos vocês”, completou Neymara.
Ao lado dela está Luna Hardman, que também se consolidou entre as principais bodyboarders da nova geração. A filha de Neymara encerrou a última temporada na oitava colocação do ranking mundial e chega ao novo circuito como atual terceira colocada da etapa brasileira.
Antes disso, porém, Neymara concentra as atenções na abertura da competição nas Maldivas. Após a cerimônia de abertura, a atleta destacou as boas condições encontradas na ilha e a expectativa para os próximos dias de disputa.