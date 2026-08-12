Neymara Carvalho estreia no Circuito Mundial de bodyboarding nas Maldivas

Neymara chega para a temporada entre as principais atletas do planeta. A capixaba terminou o último circuito na quarta colocação do ranking mundial e busca voltar ao topo da modalidade. “A gente tem muitas capixabas participando e é um prazer poder estar divulgando isso aqui para vocês e eu quero contar com a torcida de todos vocês”, completou Neymara.





Ao lado dela está Luna Hardman, que também se consolidou entre as principais bodyboarders da nova geração. A filha de Neymara encerrou a última temporada na oitava colocação do ranking mundial e chega ao novo circuito como atual terceira colocada da etapa brasileira.





Antes disso, porém, Neymara concentra as atenções na abertura da competição nas Maldivas. Após a cerimônia de abertura, a atleta destacou as boas condições encontradas na ilha e a expectativa para os próximos dias de disputa.



