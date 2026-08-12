Vitória recebe terceira edição de torneio mundial de beach tennis

Vitória está de volta à rota do beach tennis internacional. Em setembro, entre os dias 17 e 20, a área do Royal Beach Tennis, na Praia de Camburi, receberá a terceira edição do Claro BT World Tour, evento que reúne atletas profissionais e amadores. Neste ano, a premiação na disputa profissional será de US$ 5 mil. As inscrições já estão abertas.





A competição começa na quinta-feira (17) com o qualifying, fase classificatória que define as últimas vagas para a chave principal profissional. De sexta-feira (18) a domingo (20), entram em quadra os atletas classificados para a etapa principal, que deve atrair nomes do circuito em busca da premiação e de bons resultados na temporada.





Além da disputa profissional, o Claro BT World Tour terá uma programação extensa para atletas amadores. O torneio é oficial e vale pontos para o ranking estadual, como etapa FET 300, reunindo desde jogadores das categorias de base até competidores com mais de 60 anos.





Para o organizador do evento, Evandro Rosindo, a proposta é justamente aproximar diferentes públicos que praticam a modalidade.





“Queremos fazer um evento que tenha uma competição profissional de alto nível, mas que também seja uma experiência para quem pratica o beach tennis no dia a dia. Ter crianças, jovens, adultos e atletas acima dos 60 anos disputando o mesmo torneio mostra como o esporte consegue reunir diferentes gerações”, destaca.





Um dos diferenciais desta edição será a organização das disputas amadoras: cada categoria começa e termina no mesmo dia. A medida busca facilitar a participação dos competidores, especialmente daqueles que precisam conciliar o torneio com trabalho, compromissos pessoais ou deslocamento de outras cidades.





Na sexta-feira (18), serão realizadas as disputas das categorias 30+, 40+ e Submista. No sábado (19), será a vez das categorias A, B, C e D. Já o domingo (20) terá 50+, 60+, Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18, além das mistas amadoras e por idade.





Para incentivar a participação de quem está começando no esporte e de pessoas que seguem competindo depois dos 60 anos, haverá 50% de desconto nas inscrições para as categorias Sub e 60+. A inscrição para os demais competidores custa R$ 149 para atletas federados e R$ 179 para não federados, com possibilidade de participação em até três categorias.





Segundo Rosindo, a escolha de Camburi reforça a intenção de associar o torneio a um dos principais cartões-postais da capital capixaba.





“Vitória tem uma relação muito forte com os esportes de praia, e Camburi oferece um cenário que combina perfeitamente com o beach tennis. Nossa expectativa é receber atletas de diferentes lugares, movimentar a orla e proporcionar uma infraestrutura à altura de uma etapa mundial”, afirma.





Além das quadras e da estrutura destinada às competições, o evento terá brindes e premiação para os participantes. A presença de atletas, familiares e equipes durante quatro dias também amplia o alcance do torneio para além das quadras, com potencial para movimentar hotéis, bares, restaurantes e outros estabelecimentos da região de Camburi.





Para a organização, a terceira edição do Claro BT World Tour representa um passo na consolidação de Vitória no calendário da modalidade.





“O beach tennis cresceu muito nos últimos anos, e o Espírito Santo acompanha esse movimento. Quando conseguimos reunir em um mesmo evento atletas profissionais, amadores, crianças, jovens e veteranos, criamos, mais do que uma competição, uma oportunidade de fortalecimento do esporte no estado”, completa Rosindo.



