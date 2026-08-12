Marte em Câncer: saiba o que esperar desse trânsito astrológico

Para entender como esse trânsito poderá se manifestar de forma mais individual, a recomendação é observar por qual casa do mapa astral Marte em Câncer está passando. “Essa área da vida tende a receber mais movimento, iniciativa, inquietação ou necessidade de posicionamento. Se Câncer ocupa sua Casa 4, por exemplo, questões familiares, domésticas e emocionais podem ganhar força. Já se atravessa a Casa 10, essa energia pode aparecer com maior intensidade na carreira, nos objetivos e na relação com figuras de autoridade”, explica Emily Rosa.