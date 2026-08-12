Picasso no ES: exposição inédita do artista espanhol celebra 80 anos do Sesc-ES

Picasso chegou ao Brasil. Às 5h14 desta quarta-feira (12), um voo da ITA Airways vindo de Roma pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, trazendo o acervo de uma exposição inédita anunciada pelo Sesc no Espírito Santo.





São 120 obras, sendo 80 originais do artista espanhol Pablo Picasso, que estão em processo de liberação pela Alfândega e, em seguida, seguem para Vitória. “Picasso, a construção de um gênio” será apresentada ao público durante um coquetel na segunda-feira, 17 de agosto, no Hotel Senac Ilha do Boi.





A exposição - que acontecerá no Palácio Anchieta, de 26 de agosto a 16 de outubro, com entrada gratuita - integra as comemorações pelos 80 anos do Sesc e terá como anfitrião o presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro, e o Diretor Regional do Sesc/ES Richardson Schmittel.





O projeto "Picasso Brasil" tem curadoria de Luca Baroni e direção-geral de Alvaro Moura.