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Renata Rasseli

Picasso no ES: exposição inédita do artista espanhol celebra 80 anos do Sesc-ES

“Picasso, a construção de um gênio” será apresentada ao público durante um coquetel no dia 17 de agosto, no Hotel Senac Ilha do Boi

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 13:53

Publicado em 

12 ago 2026 às 13:53
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Pablo Picasso
Pablo Ruiz Picasso, pintor, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo espanhol, é considerado um dos mais importantes e populares pintores do século XX. Shutterstock

Picasso chegou ao Brasil. Às 5h14 desta quarta-feira (12), um voo da ITA Airways vindo de Roma pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, trazendo o acervo de uma exposição inédita anunciada pelo Sesc no Espírito Santo. 


São 120 obras, sendo 80 originais do artista espanhol Pablo Picasso, que estão em processo de liberação pela Alfândega e, em seguida, seguem para Vitória. “Picasso, a construção de um gênio” será apresentada ao público durante um coquetel na segunda-feira, 17 de agosto, no Hotel Senac Ilha do Boi.


A exposição - que acontecerá no Palácio Anchieta, de 26 de agosto a 16 de outubro, com entrada gratuita  - integra as comemorações pelos 80 anos do Sesc e terá como anfitrião o presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro, e o Diretor Regional do Sesc/ES Richardson Schmittel. 


O projeto "Picasso Brasil" tem curadoria de Luca Baroni e direção-geral de Alvaro Moura.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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