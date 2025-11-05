Entrada gratuita

Novo espaço teatral de Vitória estreia com peça sobre Pablo Picasso

Idealizadores esperam que o espetáculo "desperte o interesse e estabeleça um diálogo com o público capixaba"

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:30

Peça sobre Pablo Picasso inaugura novo espaço teatral em Vitória Crédito: Divulgação/Mônica Zorzanelli

A capital capixaba ganhou um novo local para apresentações teatrais: o recém-inaugurado Espaço Cultural VIX repaginou seu ambiente e vai abrir as portas para a peça “Um Picasso”. A obra poderá ser prestigiada gratuitamente de 15 de novembro a 7 de dezembro, com sessões às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h.

Você conhece as pinturas de Pablo Picasso. Mas você sabia que elas foram consideradas “arte degenerada” pelo Partido Nazista durante a Segunda Guerra Mundial? Esse é o embate abordado pela peça “Um Picasso”, dirigida por Eduardo Tolentino de Araújo.

A história envolve o pintor e uma agente do Ministério da Propaganda Nazista, chamada Fräulein Fischer, que busca obter a autenticação de Picasso em alguma das três obras confiscadas pelo regime. Secretamente, o objetivo é destruir as peças de “arte degenerada”. Esse duelo verbal entre as personagens promete muitas reflexões sobre arte e poder.

A peça será estrelada pelos idealizadores do espaço, Patrícia Pichamone e Sergio Mastropasqua. “Para esta primeira temporada no Espaço VIX, decidimos produzir uma peça com recursos próprios e entrada gratuita. A ideia é que ‘Um Picasso’ seja o primeiro espetáculo de um repertório que desperte o interesse e estabeleça um diálogo com o público capixaba, além de se adequar às características físicas da sala”, explica Patrícia.

Um Picasso

Data: de 15 de novembro a 7 de dezembro, às sextas e sábados (20h), e aos domingos (18h)



de 15 de novembro a 7 de dezembro, às sextas e sábados (20h), e aos domingos (18h) Local: Espaço Cultural VIX - Santa Lúcia, Vitória



Espaço Cultural VIX - Santa Lúcia, Vitória Ingressos: gratuitos; retirados no site da Sympla



