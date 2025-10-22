Mateus Solano chega a Vitória com peça que fala sobre pertencimento

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:30
Quem nunca se sentiu coadjuvante da própria vida? É dessa fricção, entre o que a gente faz e o que a gente gostaria de fazer, que nasce “O Figurante”, monólogo com Mateus Solano que chega a Vitória para três apresentações no Teatro Universitário (UFES), de 7 a 9 de novembro.
No palco, o ator dá corpo a Augusto, profissional do audiovisual habituado a “passar” na tela, até perceber que a função de fundo transbordou para a sua biografia. A montagem é o primeiro monólogo de Solano e tem direção de Miguel Thiré, com quem ele dividiu o êxito de Selfie (2014–2016).
A dramaturgia é assinada a seis mãos por Solano, Thiré e Isabel Teixeira, parceira do ator em Elas por Elas (TV Globo). O trio mira um tema tão cotidiano quanto urgente: pertencimento. “Somos um animal que cria histórias para viver e um mundo para acreditar. Na ânsia de fazer parte, a gente se afasta de si a ponto de não saber se é protagonista ou figurante da própria história”, provoca Solano.
A peça costura humor, melancolia e observação - sem perder de vista quem não costuma ocupar o centro da cena: trabalhadores do set, gente de escritório, cuidadores, quem “segura a onda” em silêncio. A produção nacional é da Bem Legal Produções (Carlos Grun), responsável por títulos populares como Intimidade Indecente, Mãe Fora da Caixa, e Vocês Foram Maravilhosos. Em Vitória, a WB Produções assina a produção local.
Os ingressos custam entre R$ 19,80 (meia, mezanino) e R$ 140 (inteira, plateia A). A meia-entrada é válida para idosos, professores, doadores de sangue, estudantes, PCD e jornalistas.
As vendas presenciais acontecem no Teatro Universitário da UFES (de terça a sexta, 14h-19h, nos dias de espetáculo, a partir das 15h) ou on-line pela Sympla.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta