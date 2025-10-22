Monólogo

Mateus Solano chega a Vitória com peça que fala sobre pertencimento

Ator apresenta o monólogo "O Figurante”, onde mira um tema tão cotidiano quanto urgente: pertencimento

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:30

Mateus Solano chega a Vitória com peça “O Figurante” Crédito: Dalton Valerio

Quem nunca se sentiu coadjuvante da própria vida? É dessa fricção, entre o que a gente faz e o que a gente gostaria de fazer, que nasce “O Figurante”, monólogo com Mateus Solano que chega a Vitória para três apresentações no Teatro Universitário (UFES), de 7 a 9 de novembro.

No palco, o ator dá corpo a Augusto, profissional do audiovisual habituado a “passar” na tela, até perceber que a função de fundo transbordou para a sua biografia. A montagem é o primeiro monólogo de Solano e tem direção de Miguel Thiré, com quem ele dividiu o êxito de Selfie (2014–2016).

A dramaturgia é assinada a seis mãos por Solano, Thiré e Isabel Teixeira, parceira do ator em Elas por Elas (TV Globo). O trio mira um tema tão cotidiano quanto urgente: pertencimento. “Somos um animal que cria histórias para viver e um mundo para acreditar. Na ânsia de fazer parte, a gente se afasta de si a ponto de não saber se é protagonista ou figurante da própria história”, provoca Solano.

A peça costura humor, melancolia e observação - sem perder de vista quem não costuma ocupar o centro da cena: trabalhadores do set, gente de escritório, cuidadores, quem “segura a onda” em silêncio. A produção nacional é da Bem Legal Produções (Carlos Grun), responsável por títulos populares como Intimidade Indecente, Mãe Fora da Caixa, e Vocês Foram Maravilhosos. Em Vitória, a WB Produções assina a produção local.

Dramaturgia é assinada a seis mãos por Solano, Thiré e Isabel Teixeira Crédito: Dalton Valerio

Os ingressos custam entre R$ 19,80 (meia, mezanino) e R$ 140 (inteira, plateia A). A meia-entrada é válida para idosos, professores, doadores de sangue, estudantes, PCD e jornalistas.

As vendas presenciais acontecem no Teatro Universitário da UFES (de terça a sexta, 14h-19h, nos dias de espetáculo, a partir das 15h) ou on-line pela Sympla.

Mais informações

O FIGURANTE — com Mateus Solano

Datas: 7, 8 e 9 de novembro

7, 8 e 9 de novembro Horário: sexta e sábado, às 20h / domingo, às 17h

sexta e sábado, às 20h / domingo, às 17h Local: Teatro Universitário UFES | Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória

Teatro Universitário UFES | Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 80 minutos

80 minutos Gênero: Comédia

Este vídeo pode te interessar