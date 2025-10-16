Mateus Solano dá tapa em celular de fã durante peça de teatro

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:36
Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual o ator Mateus Solano aparece dando um tapa no celular de uma mulher enquanto se apresentava na peça "O Figurante".
O caso aconteceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, na última terça-feira, 14. A mulher estava filmando a cena quando foi surpreendida pelo tapa.
O momento foi gravado por um outro espectador, e o vídeo foi divulgado nas redes sociais. Em nota encaminhada à coluna Fábia Oliveira do jornal Metrópoles, a assessoria do ator afirmou que o público é orientado a não utilizar o celular durante a apresentação. O artista não se pronunciou até o momento de publicação desta reportagem.
