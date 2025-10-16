Editorias do Site
Mateus Solano dá tapa em celular de fã durante peça de teatro

Assessoria do ator se pronuncia e explica que o público é orientado a não utilizar dispositivos eletrônicos durante a atração

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:36

Mateus Solano dá tapa em celular de fã Crédito: Globo/Léo Rosario

Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual o ator Mateus Solano aparece dando um tapa no celular de uma mulher enquanto se apresentava na peça "O Figurante". 

O caso aconteceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, na última terça-feira, 14. A mulher estava filmando a cena quando foi surpreendida pelo tapa.

O momento foi gravado por um outro espectador, e o vídeo foi divulgado nas redes sociais. Em nota encaminhada à coluna Fábia Oliveira do jornal Metrópoles,  a assessoria do ator afirmou que o público é orientado a não utilizar o celular durante a apresentação. O artista não se pronunciou até o momento de publicação desta reportagem.

