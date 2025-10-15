Ingressos a partir de R$10

Silva canta com coral de idosos em espetáculo no ES

Espetáculo marca os 15 anos do projeto Música na Maturidade, reunindo mais de 100 alunos com repertório nacional e acompanhamento de banda ao vivo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:00

Silva canta com coral de idosos em espetáculo no ES Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress

A emoção promete tomar conta do Teatro Glória, no Centro de Vitória, no próximo dia 21 de outubro, às 20 horas. O palco será tomado por vozes e instrumentos que provam que nunca é tarde para aprender. O concerto marca o encerramento do ano letivo do projeto “Música na Maturidade”, da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), que completa 15 anos de existência reunindo cerca de 100 alunos a partir dos 60 anos.

Neste ano, a noite ganha um brilho especial com a participação do cantor Silva, que retorna à instituição onde iniciou sua formação musical. Filho da professora Letir Silva de Souza, uma das coordenadoras do projeto, o artista vai subir ao palco para cantar junto ao coro formado pelos alunos.

“Tenho uma admiração imensa por esse projeto e tive o prazer de vê-lo nascer. Acredito na transformação que o estudo de música pode fazer na vida de alguém e gostaria que todos pudessem ter essa experiência. Ver o coro de pessoas maduras, que cantam com tanta emoção, me enche de alegria e certeza de que a música deixa nossa vida mais leve e mais bonita”.

Silva canta com coral de idosos em espetáculo no ES Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress; Divulgação Fames

Música, afeto e aprendizado

O “Música na Maturidade” foi criado em 2010 com o objetivo de promover o acesso à educação musical para pessoas idosas, estimulando o desenvolvimento cognitivo, a sensibilidade artística e o convívio social. As aulas acontecem semanalmente e incluem disciplinas como Percepção Musical, Flauta Doce, Coral e Prática de Conjunto.

Coordenado pelas professoras Letir Silva de Souza e Raquel Bianca, o projeto é referência na área de Educação Musical para a terceira idade, unindo técnica e acolhimento. A metodologia aplicada busca desenvolver a alfabetização sonora e ampliar o repertório afetivo dos alunos, que aprendem a se expressar musicalmente e, sobretudo, a se divertir.

O concerto contará com acompanhamento de banda formada por estudantes e professores da Fames, além de intérpretes de Libras, garantindo acessibilidade ao público. No palco, os integrantes do projeto apresentarão versões únicas de músicas do repertório nacional, tocando flauta doce, sinos, percussão e outros instrumentos.

Programe-se

Concerto de fim de ano – Projeto “Música na Maturidade”

Participação especial: Silva

Silva Data: 21 de outubro (terça-feira)

21 de outubro (terça-feira) Horário: 20h

20h Local: Teatro Glória – Centro de Vitória

Teatro Glória – Centro de Vitória Ingressos: R$ 20,00 (inteira) ; R$ 12,00 (conveniado) ; R$ 10,00 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc)

Este vídeo pode te interessar