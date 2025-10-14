Cultura

Banda Blitz celebra carreira e conexão com o ES no Pedra Azul Summit

Em entrevista para HZ, Evandro Mesquita relembra momentos marcantes com a banda no ES e promete show inesquecível no Pedra Azul Summit

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:01

Banda Blitz é uma das atrações do 20º Pedra Azul Summit, em Domingos Martins Crédito: Globo/ Bob Paulino

Ícone do rock brasileiro desde os anos 1980, a Blitz estará de volta a terras capixabas para participar do 20º Pedra Azul Summit, em Domingos Martins. A banda mantém uma relação especial com o Espírito Santo, como relembra o vocalista Evandro Mesquita, citando momentos marcantes da carreira vividos no Estado, como quando receberam um disco de ouro em um show no Espírito Santo, entregue pelo jornalista Edu Henning.

“Foi uma surpresa ver o público cantando várias músicas nossas. Também lembro de um show em Marataízes que nos impressionou pela energia dos adolescentes cantando e vibrando. Antes de gravar, tocávamos só à noite e para a nossa geração. Descobrimos que adolescentes e crianças também curtiram, cantavam e dançavam ao som da banda”, relembra Evandro.

A história da Blitz também se entrelaça à da Rede Gazeta, que já recebeu a banda em outros eventos. “A Rede sempre apoiou e divulgou nossos projetos e shows, desde o começo. Faz parte da nossa história”, afirma o vocalista.

Banda Blitz no Fest Gastronomia 2024 Crédito: Fernando Madeira

Apesar de já terem conhecido vários lugares do Espírito Santo, Evandro conta que a banda ainda não visitou Pedra Azul. A estreia nesse cenário será durante a próxima apresentação do grupo no Estado, durante a programação da 20º Pedra Azul Summit, considerado o mais relevante encontro de líderes do Espírito Santo.

“É sempre bom poder levar nossa música para todos os lugares. Vamos celebrar juntos em alto astral, vai ser um dia inesquecível em Pedra Azul”, destaca.

Música que atravessa gerações

Para o cantor, o segredo da longevidade da Blitz não está em fórmulas prontas, mas na essência das canções. “É a magia da música e de canções que ficam gravadas na alma”, resume.

E o repertório? O público pode esperar uma mistura de clássicos e novidades. “Vai ser um show para ver, ouvir, cantar e lavar a alma, com músicas inesquecíveis e surpresas no final”, promete Evandro.

A arte no meio do debate

A participação da Blitz no evento, que reúne grandes nomes da gestão pública e da iniciativa privada, reforça a importância da cultura em espaços diversos. “A música tem o poder de interferir no astral e nas energias positivas das pessoas envolvidas em qualquer projeto”, diz o vocalista.

A apresentação da banda integra a programação do 20º Pedra Azul Summit, que acontece de 17 a 19 de outubro, em Domingos Martins. Realizado pela Rede Gazeta desde 2006, o encontro exclusivo para convidados reúne lideranças nacionais e estaduais para debater o futuro do Espírito Santo, com participação de nomes como Gustavo Pimenta (CEO da Vale), Paulo Marinho (diretor-presidente da Globo) e o governador Renato Casagrande.

