Evandro Mesquita promete música inédita da Blitz no Fest Gastronomia

O Fest Gastronomia 2024 está chegando e, com ele, muitos shows incríveis! Um deles será o da banda Blitz, que, com mais de 40 anos de estrada, promete um espetáculo inesquecível. Em entrevista exclusiva para a HZ, o cantor Evandro Mesquita revelou detalhes interessantes sobre a apresentação e sua relação com a cultura e culinária capixaba.
“Logo no início de nossa carreira fizemos um show no Espírito Santo, e foi justamente no mesmo local do Fest, no Álvares Cabral. Vai ser incrível voltar”, disse o cantor. Em 1982 a banda lançou o álbum de estreia chamado “As Aventuras da Blitz” e vendeu mais de 100 mil cópias. “Foi no Espírito Santo que recebemos o nosso primeiro Disco de Ouro pelo nosso álbum de lançamento”, revelou.
Além dos clássicos que marcaram gerações, a banda traz uma novidade exclusiva para o público do Fest Gastronomia. "A receita de um bom show é mostrar os momentos o que já fizemos e o que estamos fazendo. Vamos levar o melhor da música e da teatralidade que a Blitz sempre teve e também apresentaremos uma música inédita. Aguardem!”
Para Mesquita, a combinação de música e culinária é uma celebração perfeita. "Sensacional! A música e a arte são alimentos para a alma. Nada melhor do que comer bem e ouvir uma música boa”.
O cantor também revelou um prato capixaba do qual é fã:
Adoro a moqueca capixaba, mas sou apaixonado pela Muma de Siri
A muma de siri é um prato típico capixaba que combina moqueca e pirão. É uma criação das populações litorâneas para evitar a fome, quando o pescado rareava ou as condições climáticas impediam a pesca.
O show da Blitz no Fest Gastronomia promete ser um mega show. “As pessoas estão precisando dessa vibração de paz, harmonia e confraternização. Vamos celebrar juntos a música que alimenta a alma e uma culinária especial também preparada com muito carinho. Nos veremos lá! Ao vivo, a cores e com muitos sabores. Será especial!", finalizou Mesquita.
O Fest Gastronomia acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Clube Álvares Cabral, em Vitória. Além da Blitz, o evento contará com uma programação musical diversificada e uma ampla oferta de atividades gastronômicas, incluindo aulas-show, feiras e food trucks. Não perca a oportunidade de vivenciar essa mistura única de música e gastronomia!
FEST GASTRONOMIA 2024
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.
Atualização
13/11/2024 - 10:55
Os valores dos ingressos foram alterados no texto de acordo com o novo lote de vendas.