Conheça as raízes capixabas de Leoni, que se apresentará no Fest Gastronomia

Leoni, um dos nomes mais icônicos da música brasileira, está prestes a retornar ao Espírito Santo para uma apresentação especial no Fest Gastronomia 2024. Além de ser uma oportunidade imperdível de reviver grandes sucessos, o show marca uma volta às suas raízes capixabas, que têm um lugar especial na história.
A conexão de Leoni com o Espírito Santo vai além dos palcos. “A minha família por parte de mãe é capixaba. Desde muito novo estou inserido nessa cultura, nessa culinária”, relembra. Ele fala com carinho das viagens de infância para Meaípe, onde a moqueca capixaba se tornou um de seus pratos favoritos. "Eu me lembro da gente ir de carro até Meaípe para comer a moqueca capixaba, e, desde então, eu adoro a moqueca capixaba".
Leoni contou que sua mãe é de Alegre e ele possui parentes em Cachoeiro de Itapemirim, Vitória e Iriri. “A casa do meu avô foi a segunda casa a ser construída em Iriri. Nós sempre passávamos as férias e o carnaval lá”. Outro momento marcante do cantor com o estado foi quando ele levou sua mãe para na cidade natal após 40 anos.
Teve um show em Alegre que foi muito especial pra mim. A minha mãe não ia à cidade há 40 anos, então a levei comigo para esse show. Ela me mostrou a casa que ela morou, a escola que ela estudou, a escola que minha avó dava aula, foi bastante emocionante
O cantor compartilhou sua empolgação em retornar ao Estado e participar de um evento que envolve música e gastronomia. “Eu acho que a gastronomia tem tudo a ver com todas as formas de arte, de expressão de um povo. Então a culinária de um povo e sua manifestação musical são sempre muito relacionadas”, diz Leoni. Para ele, a experiência cultural é completa quando você pode saborear a culinária local enquanto aprecia a boa música.
SHOW NO FEST
Para o Fest Gastronomia, no Álvares Cabral, Leoni preparou um setlist que promete emocionar e fazer o público cantar junto. “Esse show é um show especial, porque estão todos os meus sucessos, são 40 anos de carreira”, explica. Sucessos do Kid Abelha, dos Herois da Resistência e de sua carreira solo estarão presentes, em um show pensado para ser dançante e animado.
Os fãs capixabas podem esperar uma atuação enérgica e participativa. “Eu acho que é o show mais animado que eu já fiz, talvez o mais dançante”, afirma Leoni. Ele destaca a interação do público como um ponto alto de seus shows, e espera uma festa cheia de emoção.
O Fest Gastronomia 2024 acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro na Área de Eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória. Além de Leoni, o evento contará com uma série de atrações musicais, aulas-show com chefs renomados, feiras, food trucks e uma área kids, proporcionando uma experiência completa para toda a família.
FEST GASTRONOMIA 2024
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante doação de 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia
Realização: A Gazeta.
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante doação de 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia
Realização: A Gazeta.
Atualização
13/11/2024 - 10:52
Os valores do ingressos foram alterados no texto de acordo com o novo lote de vendas.