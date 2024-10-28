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Para toda a família

Fest Gastronomia 2024: confira a programação musical completa

Do samba ao rock: evento, que conquistou o público no ano passado, volta repleto de shows para todos os gostos
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 14:01

Frejat canta no Fest Gastronomia
Frejat cantou no Fest Gastronomia 2023 Crédito: Vitor Jubini
Prepare-se para uma experiência gastronômica e musical completa! Nos dias 14, 15 e 16 de novembro, Vitória receberá a segunda edição do Fest Gastronomia. Realizado na Área de Eventos do Clube Álvares Cabral, o festival oferece uma programação musical variada, além de uma estrutura repleta de atividades e delícias para todos os gostos.
Artistas nacionais e bandas locais garantem uma trilha sonora de alta qualidade. No dia 14, quinta-feira, Leoni abre a programação no Palco Fest, às 21h30, prometendo um show nostálgico. A noite continua com Chorou Bebel e DJ Zappie no Palco Sunset, além da Banda 522 no Palco Gastrô.
A sexta-feira (15) traz o Baile do Simonal com Simoninha e Max de Castro, que convidam Paulo Miklos para animar o público no Palco Fest, às 21h30. Outros destaques do dia incluem André Prando, o samba envolvente de Na Intimidade do Samba e o som contagiante da Banda Trilha.

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Cantora Dona Fran
Cantora Dona Fran Crédito: Instagram/@dona_fran/RC Films
No sábado (16), último dia do festival, o clima de festa fica completo com o show da Banda Blitz no Palco Fest, às 21h30, acompanhado por Samba Soul e o DJ Zappie no Palco Sunset, e Back to The Past fechando a noite.
O festival também é um prato cheio para quem aprecia a boa culinária capixaba! O evento contará com alguns dos melhores restaurantes do Espírito Santo, oferecendo pratos entre R$ 20 e R$ 55. Além disso, as aulas-show com chefs renomados serão um ponto alto para os apaixonados por gastronomia. O acesso a essas atividades está incluso sem ingresso, sujeito apenas à lotação dos espaços.

INGRESSOS À VENDA

Os ingressos para o festival estão à venda a partir de R$ 70 (meia ou meia solidária com a doação de 1kg de alimento não perecível). Os assinantes do Clube A Gazeta têm um desconto especial de 20% na compra de qualquer ingresso, enquanto crianças de até 15 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis, têm entrada gratuita.
André Prando faz mega show no Fest Gastronomia
Em 2024,  André Prando foi uma das atrações do Fest Gastronomia Crédito: Carlos Alberto Silva
Confira os horários e palcos de cada shows:

QUINTA-FEIRA (14/11)

  • Palco Sunset
  • 17h: DJ Zappie
  • 20h: Chorou Bebel
  • 23h05: Dona Fran

  • Palco Gastrô
  • 19h30: Banda 522

  • Palco Fest
  • 21h30: Leoni

SEXTA-FEIRA (15/11)

  • Palco Sunset
  • 11h30: DJ Zappie
  • 13h30: Na Intimidade do Samba
  • 15h15: DJ Zappie
  • 20h: Forró Bemtivi
  • 23h05: Banda Trilha

  • Palco Gastrô
  • 13h: Eliahu

  • Palco Fest
  • 17h: André Prando
  • 21h30: Baile Simonal convida Paulo Miklos

SÁBADO (16/11)

  • Palco Sunset
  • 11h30: DJ Zappie
  • 17h45: DJ Zappie
  • 18h: Cadu Caruzo (Cover Cazuza)
  • 23h15: Back to the Past

  • Palco Gastrô
  • 13h30: Serginho MPB

  • Palco Fest
  • 16h: Samba Soul
  • 21h30: Banda Blitz
FEST GASTRONOMIA 2024 
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h. 
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. 
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso. 
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.  
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta. 

Atualização

13/11/2024 - 10:39
Os valores dos ingressos foram alterados no texto de acordo com o novo lote de vendas. 

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