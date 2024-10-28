Fest Gastronomia 2024: confira a programação musical completa

Prepare-se para uma experiência gastronômica e musical completa! Nos dias 14, 15 e 16 de novembro, Vitória receberá a segunda edição do Fest Gastronomia. Realizado na Área de Eventos do Clube Álvares Cabral, o festival oferece uma programação musical variada, além de uma estrutura repleta de atividades e delícias para todos os gostos.
Artistas nacionais e bandas locais garantem uma trilha sonora de alta qualidade. No dia 14, quinta-feira, Leoni abre a programação no Palco Fest, às 21h30, prometendo um show nostálgico. A noite continua com Chorou Bebel e DJ Zappie no Palco Sunset, além da Banda 522 no Palco Gastrô.
A sexta-feira (15) traz o Baile do Simonal com Simoninha e Max de Castro, que convidam Paulo Miklos para animar o público no Palco Fest, às 21h30. Outros destaques do dia incluem André Prando, o samba envolvente de Na Intimidade do Samba e o som contagiante da Banda Trilha.
No sábado (16), último dia do festival, o clima de festa fica completo com o show da Banda Blitz no Palco Fest, às 21h30, acompanhado por Samba Soul e o DJ Zappie no Palco Sunset, e Back to The Past fechando a noite.
O festival também é um prato cheio para quem aprecia a boa culinária capixaba! O evento contará com alguns dos melhores restaurantes do Espírito Santo, oferecendo pratos entre R$ 20 e R$ 55. Além disso, as aulas-show com chefs renomados serão um ponto alto para os apaixonados por gastronomia. O acesso a essas atividades está incluso sem ingresso, sujeito apenas à lotação dos espaços.
INGRESSOS À VENDA
Os ingressos para o festival estão à venda a partir de R$ 70 (meia ou meia solidária com a doação de 1kg de alimento não perecível). Os assinantes do Clube A Gazeta têm um desconto especial de 20% na compra de qualquer ingresso, enquanto crianças de até 15 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis, têm entrada gratuita.
Confira os horários e palcos de cada shows:
QUINTA-FEIRA (14/11)
- Palco Sunset
- 17h: DJ Zappie
- 20h: Chorou Bebel
- 23h05: Dona Fran
- Palco Gastrô
- 19h30: Banda 522
- Palco Fest
- 21h30: Leoni
SEXTA-FEIRA (15/11)
- Palco Sunset
- 11h30: DJ Zappie
- 13h30: Na Intimidade do Samba
- 15h15: DJ Zappie
- 20h: Forró Bemtivi
- 23h05: Banda Trilha
- Palco Gastrô
- 13h: Eliahu
- Palco Fest
- 17h: André Prando
- 21h30: Baile Simonal convida Paulo Miklos
SÁBADO (16/11)
- Palco Sunset
- 11h30: DJ Zappie
- 17h45: DJ Zappie
- 18h: Cadu Caruzo (Cover Cazuza)
- 23h15: Back to the Past
- Palco Gastrô
- 13h30: Serginho MPB
- Palco Fest
- 16h: Samba Soul
- 21h30: Banda Blitz
FEST GASTRONOMIA 2024
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.
Atualização
13/11/2024 - 10:39
Os valores dos ingressos foram alterados no texto de acordo com o novo lote de vendas.