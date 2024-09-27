Fest Gastronomia 2024: Leoni é a primeira atração nacional confirmada

Show de Leoni vai abrir a programação musical do Fest Crédito: Instagram/@leonioficial

Confirmado para os dias 14, 15 e 16 de novembro, o megaevento Fest Gastronomia 2024, criado pela Rede Gazeta para valorizar a cultura gastronômica do Espírito Santo, já tem sua primeira atração musical confirmada. O cantor Leoni foi anunciado para tocar na primeira noite do evento, uma quinta-feira, véspera do feriado nacional da Proclamação da República.

Autor de sucessos como “Garotos II (O Outro Lado)”, “Só Pro Meu Prazer”, "Fixação", "Como eu Quero" e "Exagerado", o cantor, compositor e músico carioca vai abrir a programação musical do Fest, na área de eventos do Clube Álvares Cabral, com muito pop rock e nostalgia.

Ex-integrante das bandas Kid Abelha e Heróis da Resistência, Leoni deu início à carreira-solo em 1993. Em sua trajetória, teve parceiros de renome como Cazuza, Herbert Vianna, Leo Jaime, Paula Toller, Roberto Frejat, Ney Matogrosso, Ivan Lins e Paulinho Moska.

Informações sobre venda de ingressos e as demais atrações do line-up musical, que terá shows com artistas nacionais e locais, serão divulgadas em breve, aqui, no HZ, e no perfil de Instagram do festival: @festgastronomia.

PRÊMIO DE GASTRONOMIA

Na mesma noite do show de Leoni, 14 de novembro, será realizada a cerimônia de entrega de troféus aos ganhadores do 2º Prêmio HZ Gastrô, em que os melhores restaurantes, cafeterias e docerias do Estado são eleitos pelo público em 13 categorias.

A votação está aberta no site agazeta.com.br/festgastronomia e termina no dia 13 de outubro. O resultado será divulgado em 18 de outubro, também no HZ.

SOBRE O FEST GASTRONOMIA

Criado pela Rede Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs renomados de dentro e de fora do Estado, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família.

Em sua primeira edição, o Fest reuniu mais de 15 mil pessoas em três dias de evento. A segunda, marcada para o próximo mês de novembro, terá novamente como cenário a área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória.