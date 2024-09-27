Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vem aí!

Fest Gastronomia 2024: Leoni é a primeira atração nacional confirmada

Cantor vai abrir a programação musical do evento ao som de pop rock, com sucessos como “Garotos II (O Outro Lado)” e “Só Pro Meu Prazer”
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 16:59

Leoni é a primeira atração nacional confirmada
Show de Leoni vai abrir a programação musical do Fest Crédito: Instagram/@leonioficial
Confirmado para os dias 14, 15 e 16 de novembro, o megaevento Fest Gastronomia 2024, criado pela Rede Gazeta para valorizar a cultura gastronômica do Espírito Santo, já tem sua primeira atração musical confirmada. O cantor Leoni foi anunciado para tocar na primeira noite do evento, uma quinta-feira, véspera do feriado nacional da Proclamação da República.
Autor de sucessos como “Garotos II (O Outro Lado)”, “Só Pro Meu Prazer”, "Fixação", "Como eu Quero" e "Exagerado", o cantor, compositor e músico carioca vai abrir a programação musical do Fest, na área de eventos do Clube Álvares Cabral, com muito pop rock e nostalgia.  
Ex-integrante das bandas Kid Abelha e Heróis da Resistência, Leoni deu início à carreira-solo em 1993. Em sua trajetória, teve parceiros de renome como Cazuza, Herbert Vianna, Leo Jaime, Paula Toller, Roberto Frejat, Ney Matogrosso, Ivan Lins e Paulinho Moska.
Informações sobre venda de ingressos e as demais atrações do line-up musical, que terá shows com artistas nacionais e locais, serão divulgadas em breve, aqui, no HZ, e no perfil de Instagram do festival: @festgastronomia. 

PRÊMIO DE GASTRONOMIA

Na mesma noite do show de Leoni, 14 de novembro, será realizada a cerimônia de entrega de troféus aos ganhadores do 2º Prêmio HZ Gastrô, em que os melhores restaurantes, cafeterias e docerias do Estado são eleitos pelo público em 13 categorias.
A votação está aberta no site agazeta.com.br/festgastronomia e termina no dia 13 de outubro. O resultado será divulgado em 18 de outubro, também no HZ. 

SOBRE O FEST GASTRONOMIA 

Criado pela Rede Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs renomados de dentro e de fora do Estado, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família.   
Em sua primeira edição, o Fest reuniu mais de 15 mil pessoas em três dias de evento. A segunda, marcada para o próximo mês de novembro, terá novamente como cenário a área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória.
FEST GASTRONOMIA 
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória 
Mais informações: agazeta.com.br/festgastronomia e @festgastronomia.

Veja Também

Votação do Prêmio HZ Gastrô: escolha seus restaurantes favoritos

Prêmio HZ Gastrô elege melhores restaurantes do ES e lança novas categorias

7 receitas práticas com frango desfiado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Gastronomia Música Fest Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados